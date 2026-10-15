Renault vertelt wanneer je de dikke Renault 5 Turbo 3E in het wild kunt tegenkomen

Op de autobeurs van Parijs pakte Renault uit met een conceptversie van de 8 Gordini en de E-Space. Leuk, die concepten, maar wat hebben eraan? We kijken liever naar concreet nieuws, zoals dat rond de Renault 5 Turbo 3E.

Toen Renault in 2022 de Renault 5 Turbo 3E Concept onthulde, hield vrijwel iedereen rekening met een PR-stunt, maar de Fransen meenden het serieus. De bizarre, EV-hatchback maakt de stap naar de showroom, maar daar moet je nog wel even geduld voor hebben.

Wanneer komt de Renault 5 Turbo 3E?

In Parijs was de 5 Turbo te zien in een niet eerder vertoonde paarse kleurstelling. En ook in die jas ziet de EV er bruut uit. Met dit showmodel wil Renault laten zien hoe ver het personalisatieprogramma voor dit model gaat. Het nadeel van zo’n programma: de productie duurt langer waardoor het nog een tijdje duurt voordat je een 5 Turbo 3E in het wild kunt tegenkomen.

Renault-baas François Provost vertelt trots aan Piston Heads dat de verkopen lekker lopen. Dat wisten we al. Hij vertelt ook dat de volledig op maat gemaakte Renault 5 Turbo 3E’s pas halverwege 2027 worden samengesteld. De eerste leveringen en kans op een dikke 5 in het wild vinden pas in 2028 plaats. Het heeft dus straks zes jaar geduurd vanaf de eerste ontmoeting met de conceptauto tot aan het daadwerkelijk in het wild zien van zo’n auto. Gelukkig belooft de EV het wachten waard te zijn.

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