Renault: Het boeit ons niet wat de Chinezen van plan zijn

In China is het nu nagenoeg normaal om binnen anderhalf jaar een compleet nieuwe auto te ontwikkelen en op de markt te brengen. De snelheid ligt inmiddels zo hoog dat zelfs de overheid zich zorgen maakt over de kwaliteit van de auto's die deze manier van werken oplevert. Maar ondertussen kijken Europese autobouwers jaloers toe en pochen ze steeds vaker met kortere ontwikkeltijden voor hun modellen. Behalve Renault. Die doet het net even anders.

Hoe sneller je een auto kunt ontwerpen, produceren en verkopen, hoe meer kosten je bespaard en hoe hoger je marge is. Dat is het idee achter de steeds korter wordende periodes die zitten tussen de eerste schets en de eerste auto die van de band rolt. Een deel van deze snelheidswinst wordt toegeschoven aan het gebruik van kunstmatige intelligentie, een ander aan de kantjes er vanaf lopen. Dat laatste zegt men natuurlijk niet hardop, maar dat wordt wel steeds vaker gedacht. Daarom adresseert Renault dit nu direct.

Minder terugroepacties

De Franse automaker maakt er wel een punt van dat de ontwikkelcyclus van een auto aanzienlijk sneller moet, maar trekt de grens bij twee jaar. Alles wat daaronder komt gaat ten koste van de kwaliteit en veiligheid, stelt CEO Francois Provost van Renault. Hij denkt ook dat deze grens op de langere termijn de nodige kostbare terugroepacties zal gaan besparen.

"Bij Renault zijn we van mening dat twee jaar de minimale termijn is om kwaliteit te waarborgen, met name om miljoenen kilometers aan praktijktests af te leggen, zowel in winterse als in warme omstandigheden, en om eventuele kinderziektes op te lossen", aldus Provost.

De twee jaar is overigens nog steeds vrij snel. In Europa is de standaard vooralsnog tussen de drie en vijf jaar. In China ligt het op dit moment nog op twee jaar, maar verschuift het in rap tempo naar anderhalf jaar en zelfs dat kan nog sneller.

Best haalbaar, maar moet je het willen?

Tegelijk toont de autobouwer dat een dergelijke ontwikkeltijd best haalbaar is. De onlangs onthulde Dacia Spring is daar een glimmend voorbeeld van. De auto werd in 16 maanden ontwikkeld vanaf het eerste conceptmodel. Hoeveel tijd er vooraf ging aan dit concept, laat Renault niet weten. Dat zal niet heel lang geweest zijn, aangezien de auto op dezelfde basis als de Twingo rolt. Dit kekke elektrische karretje werd in 2023 onthuld en rolde amper amper twee jaar later van de band. In totaal was er ongeveer 2,5 jaar nodig om deze auto uit de grond te stampen.

Maar uiteindelijk draait niet alles om snelheid. Er moet een deugdelijk product gemaakt worden. Uiteindelijk is dat waar je als merk op leunt. "Als we er niet 100 procent zeker van zijn dat er geen kwaliteitsproblemen zijn, brengen we geen auto op de markt, hoe groot de commerciële druk ook is", zegt Provost. "Daarom maken we ons geen enkele zorgen over wat er in China gebeurt."

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