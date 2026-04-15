Renault wil sneller bouwen en ontslaat duizenden techneuten

Als de druk oploopt, gebeurt er eigenlijk altijd wel hetzelfde: er wordt gesneden. Renault zet het mes in zijn technische afdeling, want sneller, goedkoper en efficiënter is tegenwoordig belangrijker dan ooit. Klinkt logisch. Tot je bedenkt wie dat allemaal moeten doen.

Minder engineers, meer haast

Renault gaat de komende twee jaar tot wel 20 procent van zijn ingenieursbestand schrappen, zo meldt Reuters. Niet de trouwe stagiairs dus die koffie voor je halen, maar de mensen die de auto’s bedenken en ontwikkelen. Officieel is het zo dat er geen gedwongen ontslagen vallen. In de praktijk betekent het vooral dat Renault flink gaat snijden, herstructureren en mensen niet vervangt als ze vertrekken. Het doel? Sneller worden. Want op dit moment loopt Europa gewoon achter.

China doet het gewoon sneller

De reden dat Renault dit doet, komt eigenlijk gewoon door China. Daar bouwen fabrikanten auto’s sneller, goedkoper en met minder gedoe. En dat begint pijn te doen. Dus wat doe je als traditionele autobouwer? Juist: je probeert het trucje over te nemen. Renault heeft de ontwikkeltijd van nieuwe modellen al flink korter weten te maken. De nieuwe Twingo? Slechts 21 maanden ontwikkelingstijd. Dat is echt absurd snel.

En het wordt nog mooier: Renault schakelt daarvoor zelfs Chinese engineers in. Als je concurrentie te sterk is, kun je ze blijkbaar beter aan je eigen kant zetten.

Minder onderdelen, meer robots

Alsof dat nog niet genoeg is, wil Renault ook het aantal onderdelen per auto met zo’n 30 procent verminderen. Minder onderdelen betekent minder kosten, minder complexiteit en vooral: sneller bouwen. Geen zorgen, jouw nieuwe Renault zal nog steeds vier wielen hebben.

En dan komen de robots. Vanaf 2027 moeten er honderden humanoïde robots rondlopen in Renault-fabrieken. Ja, echt. Alsof we in een matige sci-fi film zijn beland. Voor de kwaliteitscontrole wordt AI ingezet. Want als je minder mensen hebt, moet iets anders zorgen dat de boel niet uit elkaar valt.

Het blijft natuurlijk wel een beetje tegenstrijdig. Want de mensen die jarenlang de auto’s van morgen hebben gebouwd, zijn nu precies de mensen die moeten wijken om die toekomst mogelijk te maken.