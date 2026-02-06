Mercedes-tuner komt met 7.5 liter grote V12 in een heerlijke verpakking

Een bekende partner van Mercedes doet even alsof het weer 1985 is en alles nog kon qua motoren.

We zitten momenteel niet in de leukste periode die Mercedes-AMG ooit gekend heeft. Daar zijn de meeste liefhebbers het wel over eens. Niet alleen omdat AMG mee wil met de tijd en wil inzetten op hybrides, maar ook omdat het maar de vraag is of de hoogtijdagen van AMG ooit herleefd gaan worden. Het leuke van die tijd was namelijk dat motoren niet knotsgek genoeg konden zijn. Superlatieven schieten op een gegeven moment tekort.

AMG V12

Met als een favoriet voor vele liefhebbers de V12 van Mercedes/AMG, motorcode M120. Deze motor staat bekend als de krachtbron voor alles waar ‘600’ op stond bij Mercedes in de jaren ’90. Ook een paar supercars vonden het dé te kiezen krachtbron, zo ook Mercedes’ eigen CLK GTR waar de M297 V12 op basis van de M120 het werk moest doen. Als je echter AMG V12 zegt in de jaren ’90, zeg je al vrij snel ‘Pagani Zonda’. Achterin de supercar van Horacio Pagani lag in de heftigste vorm de 7.3 liter grote M120 met 550 pk. Zo dik ga je ze echt niet meer krijgen. In een handjevol Mercedessen van AMG nét voordat het een submerk van Das Haus zelf werd, was de ’73 AMG’ een mogelijk smaakje. In enkele tientallen zijn er S73’s en SL73’s gebouwd.

Renntech komt met nieuwe V12

Intussen is de grootste motor die je gaat vinden bij AMG ietsje groter dan de helft van die 7.3 liter. Twaalfcilinders hoef je helemaal niet meer op te rekenen: de achtcilinder is al heel wat. Mercedes-tuner Renntech vond het tijd om daar verandering in te brengen. Normaliter brengen zij tuningpakketten uit voor de AMG-producten die je kan kopen, maar nu komen ze met een eigen model. De SEC V12 Widebody Sledgehammer. Klinkt cool, ook al zullen de meeste nerds die naam nog steeds associëren met een bloedsnelle Corvette.

Om gelijk even de olifant in de kamer te benoemen: de basis is een Mercedes SEC C126. Daar heeft de V12 nooit een rol in gespeeld. Wat op zich de toevoeging van een V12 leuk maakt. En wat voor V12. Renntech heeft, zoals verklapt, het slagvolume vergroot naar 7.5 liter! Daardoor perst de V12 er 660 pk en 880 Nm uit. De motor en alle componenten die hem verbeteren worden allemaal door Renntech zelf gebouwd.

Uiterlijk

Datzelfde geldt voor het uiterlijk van de Renntech SEC Widebody Sledgehammer. De basis is een C126, maar die wordt vervolgens flink verbouwd. Enorme widebody, nieuwe diffusor en spoiler en een hertekende voorbumper om de M120 van voldoende koeling te voorzien. Het past nog steeds in hetzelfde plaatje als de meeste pre-merger AMG’s, maar dan met een enorme motor voorin. Erg cool. De widebody is overigens functioneel om volgens Renntech de spoorbreedte te kunnen aanpassen, waardoor er bredere banden gemonteerd kunnen worden. Alles om deze coupé uit de jaren ’80 qua het aankunnen van zo veel geweld beter klaar te stomen voor 2026.

Kopen?

Hebb0n? Dan moet je er snel bij zijn. Renntech gaat precies 12 exemplaren bouwen van de SEC Sledgehammer. Uiteraard mag elk exemplaar compleet naar wens samengesteld worden. Wat het hele geintje gaat kosten is nog niet bekend.