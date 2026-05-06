Europese landen laten zich niet zo makkelijk lijmen voor Tesla's FSD

Nadat de RDW eind april overstag ging en het toestond voor bepaalde Tesla-modellen om (supervised) Full Self-Driving (FSD) in Nederland te gebruiken, dacht Tesla dat het wel even binnen een paar dagen de rest van Europa ook zou overtuigen van het kunnen van de software. Niets blijkt minder waar.

Tijdens de presentatie van de cijfers vertelde CEO Elon Musk van Tesla vol overtuiging dat hij verwachtte dat FSD in veel andere landen goedkeuring zou krijgen. Kort daarna zou hij ook doorpakken en toestemming vragen voor de bijna zelfrijdende robotaxi's van het merk. Logisch ook, want binnen de muren van Tesla wordt de semi-zelfrijdende software gezien als dé manier om marktaandeel terug te winnen. De goedkeuring in Nederland werd dan ook gezien als een grote overwinning, ondanks dat het ook een hoop gezeur over gebrekkige hardware opleverde.

Agressieve lobby door Tesla-klanten

De automaker hing al in de lobbytelefoon met meerdere EU-staten binnen enkele dagen na de Nederlandse goedkeuring. Iets wat de beleidsmakers van onder andere Finland, Zweden, Denemarken en Noorwegen niet bepaald op prijs stelden. Alsof dat nog niet genoeg was, vond Musk het een goed idee om Tesla-eigenaren op te roepen om de lobbypet op te doen en hun lokale beleidsmakers te contacten over een goedkeuring van FSD in hun eigen land.

Daarin namen de Tesla-fans zich geen blad voor de mond. Een Noor scheef bijvoorbeeld dat het niet toestaan van FSD zou kunnen leiden "tot het verlies van levens die gered zouden kunnen worden met deze technologie", meldt Reuters op basis van e-mails die het inzag.

Helpt niet mee

Naast dat vooral de Noren aangaven dat dit soort mails het goedkeuringsproces alleen maar vertragen, gaf het land ook aan dat het zich afvraagt of de benaming van de functie niet een verkeerd beeld geeft van wat de software eigenlijk kan. Het heeft dan ook het vermoeden dat het nogal wat tijd en energie gaat kosten om misleidde klanten op te leiden.

Daarnaast stellen de Noordelijker gelegen landen ook vragen als: "maar hoe gaat het systeem om met ijzige wegen waar men 80 rijdt?" en "hoe reageert het als er een eland de weg op stapt?" Dingen die in Nederland niet of nauwelijks gebeuren, laat staan in de Amerikaanse steden waar de Robotaxi's van het merk testritten maken. In Zweden vallen ze ook over het feit dat FSD de mogelijkheid heeft om te hard te rijden, dat zou volgens het land niet moeten kunnen.

Over het algemeen positief

Ondanks de hakken in het zand, geven de skeptische landen wel aan dat ze over het algemeen positief naar de technologie van Tesla kijken. De manier waarop er heel agressief voor gelobby't wordt, helpt de eventuele goedkeuring alleen niet mee.

Afgelopen dinsdag (5 mei) deed Nederland een presentatie bij de Europese Commissie over de bevindingen van FSD en de goedkeuring ervan. Hierover stemmen de lidstaten op 5 juni. Als er een meerderheid van 65 procent vóór stemt, wordt het in alle EU-lidstaten mogelijk om onder de Nederlandse goedkeuring FSD te gebruiken. Mocht deze goedkeuring er komen, dan moet de EU wetten gaan herschrijven. Komt deze er niet, dan is het aan individuele lidstaten om te bepalen of ze de technologie op eigen grond toelaten of niet.