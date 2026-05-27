Restwaarde Chinese EV's daalt twee keer harder dan die van Europese EV's

Elektrische auto's en de restwaarde, dat is nogal een dingetje. het calculeren ervan is nogal lastig en heeft daardoor best grote gevolgen voor de algemene autoverkoop. Toch is er een niet verrassende uitschieter: Chinese EV's dalen sneller in waarde dan andere elektrische auto's. En daarvoor is China zelf grotendeels verantwoordelijk.

Minder dan de helft waard

De gemiddelde waarde van een gemiddelde elektrische auto daalt relatief snel naar ongeveer 75 procent van de originele aankoopwaarde. Maar voor Chinese elektrische vierwielers ligt dat cijfer op nagenoeg het dubbele: 47 procent van de originele aankoopwaarde, meldt het Deutsche Automobil Treuhand (DAT). Dat is volgens de instantie een aanzienlijke daling in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, waarin de restwaarde bleef steken op 61 procent.

Volgens de berekenaars zijn de Chinezen zelf de grootste schuldigen aan de verdere daling. Aanvankelijk bleef de restwaarde namelijk relatief hoog omdat er een gelimiteerd aantal voertuigen beschikbaar was. Schaarste drukte de prijsdaling. Maar dat is voorbij. De Chinezen overspoelen de markt nog net niet, maar dat ligt niet aan gebrek aan ambitie. Het aantal merken is aanzienlijk gestegen, alsook het aantal auto's die steeds meer op elkaar zijn gaan lijken, zowel technisch als qua uiterlijk.

Snelheid van China is geen pluspunt

De enorme snelheid waarmee Chinese autofabrikanten blijven innoveren en nieuwe modellen op de markt brengen, maakt het ook niet makkelijk voor bestaande modellen om enige restwaarde vast te houden. Ze zijn enkele maanden na introductie alweer verouderd. Daarnaast speelt voor consumenten nog steeds mee dat de nieuwkomers nog geen enkel bewijs hebben over de langdurige betrouwbaarheid van de auto's, laat staan over de bouwkwaliteit over de jaren heen.

Dat alles schept steeds grotere problemen voor de automarkt, zeker omdat consumenten de Chinese auto's in veel gevallen leasen om zichzelf tegen mogelijke problemen in te dekken. Het risico ligt daardoor bij de aanbieder, die door de lastig te bepalen restwaarde in een spagaat zit tussen een hogere leasebedragen en langere leaseperiodes of een een lager leasebedrag en een groter risico op verlies na afloop van het leasecontract. Het maakt dat leasebedrijven steeds voorzichtiger worden voordat ze een Chinese EV durven aan te bieden.

Kortetermijndenken

Daarbij helpt het niet dat veel Chinese merken vooral leunen op de verkoop aan verhuurmaatschappijen, abonnementsaanbieders en short-lease bedrijven. Met andere woorden: partijen die kort de auto in bezit hebben en daarna weer wegdoen tegen een aanbiedingsprijs. Dit soort auto's verschijnt met een lage leeftijd en hoge kilometerstand op de tweedehandsmarkt, waarmee de restwaarde negatief beïnvloed wordt.

Uiteindelijk komt alles neer op merkwaarde en vertrouwen. Totdat de Chinese spelers bewezen hebben degelijke producten neer te zetten en met vakkundige dienstverlening en langdurige betrokkenheid, een merk opbouwen dat vertrouwen wekt, zal de situatie niet veranderen. DAT deed hierover navraag in Duitsland en vond dat ruim de helft van de ondervraagden op z'n minst skeptisch is over de Chinese automakers die hun waar aanbieden in het land. Men geeft aan dat verwacht wordt dat ruimt de helft van de nieuwe merken over vijf jaar niet meer in het land actief zal zijn.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover