Rezvani geeft absurde Beast X meer vermogen dan een Chiron

Als je dacht dat de pk-oorlog inmiddels wel een beetje voorbij was, heeft Rezvani slecht nieuws voor je. Of goed. De Amerikanen werken namelijk aan een nieuwe hypercar die meer vermogen heeft dan de meeste mensen ooit nodig zullen hebben. Niet een beetje meer, maar véél meer.

Meer is blijkbaar altijd beter

Rezvani heeft de Beast X aangekondigd, een auto die door het merk zelf zonder enige schaamte wordt omschreven als de ultieme Amerikaanse hypercar. Pittige woorden, dat is duidelijk.

Het recept is erg sappig: een volledig opnieuw opgebouwde 6,2-liter V8 met gesmede interne onderdelen, een carrosserie van carbon en een aangenaam vermogen van maar liefst 1.560 pk. Met dat bizarre vermogen belooft Rezvani een sprint van 0 naar 60 mph (97 km/u) in slechts 1,9 seconden. Als dat daadwerkelijk lukt, parkeert de Beast X zijn reet tussen het gezelschap van de snelst accelererende productieauto's ter wereld.

Alles wijst er verder op dat de Beast X gebruikmaakt van de techniek van de Chevrolet Corvette E-Ray. De combinatie van een 6,2-liter V8 en vierwielaandrijving maakt die conclusie echt bijna onvermijdelijk, al heeft Rezvani dat zelf nog niet officieel bevestigd. Daar zullen we vast nog achter komen.

Subtiliteit stond niet op de optielijst

Ook qua uiterlijk doet de Beast X zijn naam eer aan. De eerste teaser laat een heerlijk agressieve neus zien met een enorme splitter, canards, een geventileerde motorkap en een dakluchtinlaat. Vrijwel ieder carrosseriepaneel lijkt uit carbon te bestaan en Rezvani belooft daarnaast een soundtrack die net zo heerlijk moet zijn als de prestaties. Eigenlijk ook wel een beetje wat je verwacht.

Vijf stuks, meer niet

De volledige onthulling staat gepland voor 10 augustus. Daarna begint de productie van slechts vijf exemplaren. Wie denkt dat dit iets voor hem is, kan alvast een plekje reserveren met een terugbetaalbare aanbetaling van ongeveer 1.300 euro (omgerekend vanaf 1.500 dollar).

De definitieve prijs houdt Rezvani voorlopig nog geheim. Maar als je serieus in de markt bent voor een hypercar met 1.560 pk waarvan er maar vijf worden gebouwd, lijkt mij de kans klein dat je eerst nog even je internetbankieren opent om te kijken of het wel uitkomt.

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