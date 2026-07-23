Rezvani Dune sloopt Huracán Sterrato en 911 Dakar met 800 pk sterke V10!

In onze eerdere teaser wisten we het al: deze offroad-supercar met V10 is nog veel gekker dan de Lamborghini Huracán Sterrato. Vanochtend trok Rezvani officieel het doek af van de Dune. En man, wat is het een tof ding!

De specs

De Dune heeft al geen onaardige basis: de Lamborghini Huracán. Hij heeft dus dezelfde 5.2-liter V10 van Italiaanse oorsprong. Maar waar Lamborghini het blok altijd atmosferisch hield, heeft Rezvani samen met de tuners van VF Engineering een reusachtige supercharger op het blok geschroefd. Het resultaat: 800 pk (ruim 190 pk meer dan de Sterrato) en 1.064 Nm. De tiencilinder is aangesloten op een zeventraps automaat met dubbele koppeling en natuurlijk een vierwielaandrijvingssysteem. Het karakteristieke gehuil van de V10 blijft behouden, maar wordt aangevuld met het gieren van de blower en een aangepaste uitlaat.

De hoogte in

Rezvani en VF Engineering ontwikkelden een specifiek onderstel met een 11,4 centimeter lift kit. Gooi daar de gigantische 31-inch terreinbanden op 20-inch wielen bij, en de auto komt in totaal ruim 15 centimeter hoger te staan dan een standaard Huracán. Dat levert een bodemspeling op van maar liefst 28 centimeter. Dankzij een inrijhoek van 25 graden, een uitrijhoek van 35 graden, skid plates aan de onderzijde en een opvallende snorkel op het dak voor schone luchtinlaat, hoef je niet bang te zijn voor een beetje woestijnzand.

Het exterieur van de Dune bestaat vrijwel volledig uit op maat gemaakt koolstofvezel. Door de uitgeklopte wielkasten eet de auto in de breedte een 2,23 meter. Functionaliteit ontbreekt niet: de motorkap beschikt over werkende heat extractors om de opgefokte V10 koel te houden in de Sahara. In de grille en op het dak zijn strakke LED-offroadlampen geïntegreerd.

Het interieur blijft grotendeels trouw aan de vertrouwde Huracán-lay-out. Klanten kunnen kiezen uit meer dan tien verschillende stoelontwerpen, talloze ledercombinaties en uiteraard het schrappen van de stierlogo's ten gunste van het Rezvani-embleem.

Heel exclusief!

Die klanten begeven zich in een select gezelschap. Er worden slechts zeven exemplaren gebouwd voor de gehele wereld. Elk exemplaar wordt op bestelling gebouwd en volledig aangepast aan de wensen van de koper.

Geïnteresseerden kunnen voor een aanbetaling van 1.500 dollar alvast een productieslot claimen. Wat het complete feestje precies moet kosten maakt Rezvani nog niet bekend. Alleen al een Huracán-donorauto zal niet goedkoop zijn. Maar kijk eens wat je ervoor terugkrijgt: de perfecte auto om de Belgische snelwegen mee te trotseren.

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