Richard Hammond krijgt niet malse boete voor dubbele snelheidsovertreding

Als je een hele carrière te danken hebt aan lekker hard rijden met auto's, is het logisch dat het lastig is om je in te houden. Helaas zijn tv-presentatoren ook gewoon mensen die zich aan regels te houden hebben. Zo ook Richard Hammond, die in twee weken tijd in zijn eigen woongebied twee keer gesnapt wordt door een snelheidscamera. Dat levert een niet malse boete op, maar het had veel erger kunnen zijn.

Richard Hammond is al 11 jaar niet meer het gezicht van TopGear, maar middels The Grand Tour is hij pas vorig jaar officieel gestopt met het maken van een autoprogramma samen met kompanen Jeremy Clarkson en James May. Stilzitten doet 'ie echter niet: hij heeft een oldtimergarage genaamd The Smallest Cog en houdt het YouTube-kanaal van DriveTribe draaiende met video's over van alles en nog wat. Dat laatste begint zelfs over gedragen te worden aan de volgende generatie, want zijn dochter Izzy is ook steeds vaker te zien aldaar.

© West Mercia Police

The Hamster vindt zichzelf nu echter in het midden van een rechtszaak. Vorig jaar werd hij door een snelheidscamera gesnapt in een Porsche Taycan Cross Turismo terwijl hij 68 mijlen per uur reed (110 km/u) waar je 50 mocht (80 km/u). Nog geen drie weken later was het weer raak: 82 mijlen per uur (132 km/u) waar je 70 mocht (112 km/u) in een Bentley Continental GT. Twee vergrijpen en dan ook nog eens zo dicht bij elkaar: oei.

© West Mercia Police

In eerste instantie leek het ook nog eens alsof Richard Hammond deze opgelegde boetes niet de moeite waard vond. De brieven werden verstuurd naar twee verschillende adressen waar Hammond zijn naam op heeft staan, beide kregen geen reactie. Later heeft de politie zijn huis in Wales gebruikt om de papieren heen te sturen. Eerst zou er nog sprake zijn van twee extra aanklachten vanwege het niet betalen van de bekeuring en het niet naar voren stappen als schuldige bestuurder. Dankzij de moeite die Hammond had genomen om de letters toch te beantwoorden, zijn deze aanklachten laten vallen.

Flinke boete

Wat kost dat, te hard rijden? Nou, flink wat. Na het vonnis mag Richard Hammond voor boete één 333 pond neerleggen en boete twee gaat hem 666 pond kosten. Ook hanteert de rechtbank ruim 700 pond aan onkosten. Dit geintje gaat dus 1.771 pond kosten, of 2.066 euro. Daar gaat je kerstbonus. (via BBC)

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