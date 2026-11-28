Richard Hammond had zomaar weer op de bank van Top Gear kunnen zitten. De BBC vroeg hem om mee te werken aan de terugkeer van het autoprogramma, maar de presentator bedankte. De reden is opmerkelijk.

Hammond vertelde op BBC Radio 4 over de benadering van de Britse omroep om weer aan de slag te gaan bij Top Gear, kort nadat de BBC Gordon Ramsay als nieuwe presentator had aangekondigd. Volgens Hammond moet de reboot een eigen richting kiezen. De periode waarin hij samen met Jeremy Clarkson en James May het gezicht van Top Gear was, is wat hem betreft afgerond. Teruggaan naar die formule zou volgens hem weinig zin hebben.

Ook zou Hammond zichzelf te oud vinden om weer voor Top Gear aan de slag te gaan. Dat is een opvallende reden, want Gordon Ramsay is ouder dan Hammond. De tv-kok is 60 jaar oud, terwijl Hammond ‘slechts’ 56 lentes jong is.

Ramsay mag het gaan proberen

De BBC maakte eerder bekend dat Top Gear terugkeert met een volledig nieuwe reeks en een nieuwe presentatorenploeg. Het is de zoveelste nieuwe versie van het Britse programma, nadat het trio Hammond, May en Clarkson de (onvrijwillige) overstap maakten naar Amazon. Ramsay wordt de centrale gastheer. Wie hem zal vergezellen, is nog niet bekendgemaakt.

De opnames staan gepland voor 2027. Een jaar later moet de serie te zien zijn op BBC One. het testcircuit van Top Gear op Dunsfold Aerodrome in Surrey wordt opnieuw de thuisbasis van het programma. Ook The Stig is weer van de partij.