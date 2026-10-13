Gebruik je een aanhanger? Dan riskeer je in oktober €500 boete

Oktober is alweer even begonnen, en dat betekent naast droevige regenbuien en veel files ook bladeren. Heel veel bladeren. En heel veel bladeren betekent indirect ook heel veel mensen die met een gehuurde aanhanger naar de stort rijden om hun zooi te dumpen. En dat is precies het moment dat jouw lading troep kan veranderen in een dure boete.

Mocht jij denken dat dit soort boetes alleen gelden voor mensen die hun halve inboedel in de aanhanger gooien, helaas. Want uit een onderzoek van Gaspedaal.nl, dat gebasseerd is op CJIB-cijfers, blijkt dat er in oktober zo'n 16 procent meer boetes worden gegeven dan in andere maanden. En dat komt allemaal door onveilig vervoerde ladingen.

Het is natuurlijk niet zo dat er in andere maanden helemaal geen boetes worden uitgedeeld. In september worden deze boetes namelijk ook gewoon geschreven, maar wel een stuk minder. 8 procent om precies te zijn. In het voorjaar daarentegen is het echt chaos. In maart worden er maar liefst 28 procent meer boetes uitgedeeld dan gemiddeld.

En dat is ergens ook logisch. In het voorjaar moet er ineens van alles naar de stort, terwijl in het najaar de tuin weer semi-professioneel wordt leeggetrokken. Bladeren, takken, zand, andere troep: allemaal prima om mee te nemen, zolang je het niet onderweg over de plaatselijke N-weg verspreid. En dat gebeurt dus blijkbaar vaker dan je denkt. Tussen 2016 en 2025 zijn er in totaal dik 21.000 boetes uitgedeeld voor het onveilig vervoeren van lading met voertuigen en aanhangers. Dat zijn er ongeveer 2.100 per jaar.

Zonde van je geld

Dan komen we natuurlijk bij de meest voorkomende overtreding: namelijk een losse lading die niet is afgedekt. En nee, dat is niet een boete van 100 euro. De boete voor een lading die niet is afgedekt is gewoon rustig 500 euro. Gemiddeld werden hiervoor jaarlijks 1.106 bonnetjes uitgeschreven. Dat is dus meer dan de helft van alle ladingboetes... Zonde van het geld toch?

Goed, op nummer twee staat lading die überhaupt niet fatsoenlijk is vastgezet, goed voor 16,4 procent van de boetes. Daarna volgen een dak of fietsendrager die niet goed in orde is, uitstekende lading en scherpe delen aan de lading.

Het klinkt allemaal misschien een beetje zeikerig, maar het kan voor andere weggebruikers oprecht heel vervelend zijn. Volgens Rijkswaterstaat belanden er jaarlijks zo'n 36.000 voorwerpen op de weg. Stel je voor: de weg is een beetje hobbelig, degene voor je rijdt te hard met zijn aanhanger vol met troep, en voordat je het weet ligt er een halve boomstam op je motorkap. Moet je weer allemaal papieren gaan invullen enzo.

Dus, bespaar jezelf deze pittige boete en denk gewoon een beetje aan de veiligheid van anderen. Pleur gewoon zo'n netje over je aanhanger. Eventueel nog wat spanbandjes. Easy.

Jij geen boete, andere weggebruiker niet boos.

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