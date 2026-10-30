Zo kun je 50 procent brandstof besparen met een PHEV

Plug-in hybrides hebben een wisselvallige reputatie. Toch kun je als je het goed doet een boel benzine (en dus geld) besparen met een PHEV. Met deze tips kom je een heel eind.

1. De gouden regel

Het klinkt als een open deur, maar blijkbaar doet de gemiddelde PHEV-rijder dit nog niet: laad de batterij van je plug-in hybride auto op! Zonder stroom in het accupakket sleur je 300 tot 500 kilo aan 'dood' gewicht (accu's en elektromotor) mee wat zorgt voor extra verbruik.

De rekensom: Rijd je elektrisch op stroom van een thuislader (ca. 0,25 euro tot 0,30 euro per kWh), dan kost 100 kilometer rijden je gemiddeld 4,50 euro tot 5,50 euro. Rijd je diezelfde afstand op benzine (bij 1 op 14 en een brandstofprijs van 2,00 euro per liter), dan ben je 14,28 euro kwijt. Bijna drie keer zoveel dus!

2. NIET opladen via de verbrandingsmotor

Veel plug-in hybrides beschikken over een knop met de tekst 'Charge', 'CHRG' of 'Battery Charge'. Hiermee kun je de verbrandingsmotor inzetten als generator die energie opwekt voor de batterij. De gedachte van veel rijders is logisch: "Ik rijd op de snelweg op benzine en laat de motor meteen de accu vol laden, zodat ik straks in de stad weer gratis elektrisch kan rijden."

Doe dit absoluut niet! Wanneer je de 'Charge'-modus inschakelt, moet de verbrandingsmotor niet alleen de wielen aandrijven, maar ook hard werken om via een dynamo de hoogspanningsaccu op te laden. Uit praktijktesten blijkt dat het brandstofverbruik in de Charge-modus met maar liefst 30 tot 50 procent omhoog schiet. Je bent op dat moment letterlijk benzine van 2,00 euro per liter aan het verbranden om stroom op te wekken. Omgerekend betaal je dan ruim 1,10 euro tot 1,30 euro per kWh aan stroom.

Gebruik hooguit de 'Hold'-modus (waarin de auto de batterijcapaciteit vasthoudt voor later) als je weet dat je aan het einde van je rit een milieuzone in moet, maar laat het actief opladen via de benzinemotor links liggen.

3. Gebruik de ingebouwde navigatie

Vrijwel alle moderne PHEV’s zijn uitgerust met een predictief energiemanagementsysteem. BMW noemt dit zo, bij Mercedes heet het ‘Eco Assist’ en bij Volkswagen en Volvo ‘Predictive Efficiency (Assist)’. Wanneer de auto je eindbestemming kent, verdeelt de computer de beschikbare stroom zo efficiënt mogelijk over de route. De auto kiest automatisch voor de benzinemotor op de snelweg. De stroom in de accu wordt bewaard voor de bebouwde kom, filerijden en binnenwegen.

Het enige wat je hiervoor moet doen, is de navigatie instellen. Dit systeem werkt namelijk alleen als je de ingebouwde navigatie gebruikt — ook op routes die je dromen kunt. Zonder ingevoerde navigatie zal de auto vaak eerst de hele accu leegrijden op de snelweg, om vervolgens het laatste (stads)deel van je rit op een benzinemotor af te leggen. Doe je dit goed, dan zou je 9 tot 14 procent brandstof kunnen besparen.

4. Voorverwarmen aan de stekker

Het verwarmen of koelen van het interieur kost ontzettend veel energie. Als je in de winter instapt en de kachel aanzet, kan de elektrische actieradius van je PHEV zomaar met 20 tot 35 procent afnemen. De oplossing hebben niet alle PHEV’s, maar is er wel. Stel via de app van je auto de vertrektijd in terwijl de auto nog aan de laadpaal gekoppeld staat. Het interieur en de accu worden dan opgewarmd met stroom uit het netwerk. Zodra je wegrijdt, is de auto behaaglijk warm én zit je accupakket nog voor 100 procent vol.

5. Maximaal regeneratief remmen

Een groot voordeel van een hybride is dat er geen energie verloren hoeft te gaan bij het afremmen. De elektromotor werkt tijdens het vertragen als een dynamo en levert 'gratis' stroom terug aan de accu. Daar kun je maar beter gebruik van maken als je zo zuinig mogelijk wilt rijden met je hybride auto.

Hoe doe je dit? Simpel: gebruik de B-stand. Veel plug-in hybrides hebben deze modus waarmee de auto zelf wat afremmen op de motor zodra je van het stroom/gaspedaal komt. Je wint vooral energie terug in de B-stand in het stadsverkeer. Pas als je echt abrupt moet remmen, trap je zelf op het rempedaal. Daarnaast kun je nog wat aan je rijstijl doen: kijk zo ver mogelijk vooruit. Door vroegtijdig van het gas te komen, rol je uit en laadt de accu optimaal bij.

6. Hou de bandenspanning in de gaten

Omdat een plug-in hybride door zijn accupakket een zware jongen is, zijn basiselementen nog belangrijker. Zeker als je het maximale uit de brandstofbesparing wilt halen. Rijden met een te lage bandenspanning verhoogt de rolweerstand aanzienlijk, wat zowel je stroom- als benzineverbruik direct afraft. Pomp je banden dus regelmatig op tot de door de fabrikant geadviseerde spanning. Je vindt hem op het plaatje in de deurpost.

7. Hou de PHEV zo licht mogelijk

Voor de echte hypermilers is deze laatste tip. Elke extra kilo kost extra energie. Hou daarom je PHEV zo leeg mogelijk. Laat dakdragers, dakkoffers of zware spullen niet nutteloos zitten. Wil je nog verder gaan? Haal de achterbank eruit als er niemand met je meegaat. Ga maar eens na: hoeveel dagen in het jaar zit er iemand bij je achterin? Met een paar klikken heb je je achterbank uit je auto getild. Daar win je al gauw tientallen kilo’s mee.

Bron: Autocar