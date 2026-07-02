Karremans maakt je rijbewijs halen nog duurder

Een rijbewijs halen was vroeger al geen goedkope grap, maar tegenwoordig begint het verdacht veel op een premium hobby te lijken. Eerst betaal je honderden euro’s aan lessen, daarna mag je afrekenen voor examens, herexamens en alles ertussenin. En alsof dat nog niet genoeg is, wil minister Knarremans nu even kijken naar een verplichte tussentijdse toets. Precies, nóg een moment waarop je je portemonnee moet trekken.

Eerst proefzwemmen, dan afrijden

Het idee achter zo’n tussentijdse toets is op papier enigszins logisch. Kandidaten doen een soort proefexamen zodat ze beter voorbereid aan het echte praktijkexamen beginnen. Minder stress, meer feedback en mogelijk een hogere slagingskans. Dat laatste is ook wel nodig want momenteel slaagt minder dan de helft van de kandidaten in één keer. En bij ongeveer een kwart van de rijscholen ligt het slagingspercentage zelfs onder de 40 procent.

Dat zijn cijfers waar je instructeur niet bepaald blij van wordt. Vanaf 2029 wil het kabinet daarom mogelijk iedereen verplicht zo’n toets laten doen.

Leuk idee, dure hobby

En daar begint dus de pijn. Zo’n tussentijdse toets kost bij het CBR nu al 143,50 euro. Maar daar blijft het natuurlijk niet bij. Je betaalt ook voor de lesauto, de tijd van je instructeur en vaak nog administratiekosten erbovenop. Voor je het weet ben je weer een paar honderd euro verder. Alsof afrijden nog niet genoeg duur genoeg voelde.

Rijlessen zijn sowieso al flink duurder geworden. In 2018 kostte een rijbewijs gemiddeld 2.300 euro. In 2025 was dat al 3.320 euro. Meer dan duizend euro erbij in zeven jaar. Blijkbaar stijgt niet alleen de brandstofprijs hard.

Wie gaat dit regelen?

Dan is er nog een praktisch detail: niemand weet nog wie die verplichte toetsen eigenlijk moet afnemen. Doet het CBR het? Dan dreigen de wachttijden weer op te lopen. Laat je rijscholen het onderling regelen? Dan krijg je mogelijk instructeurs die elkaars leerlingen moeten beoordelen. En dat kan… ongemakkelijk worden. De branche waarschuwt bovendien voor cowboypraktijken. Zonder prijsafspraken kunnen sommige rijscholen straks simpelweg rekenen wat ze willen.

Het ministerie verwacht dat de totale kosten per saldo nauwelijks stijgen, omdat kandidaten mogelijk sneller slagen. Dat klinkt mooi. Maar automobilisten kennen dat soort beloftes inmiddels wel. Net als “deze wegwerkzaamheden duren maar twee weken” blijkt de praktijk vaak net iets minder mooi.



Via: de Telegraaf

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