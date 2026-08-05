Rijbewijs ingevorderd. Wat zijn de gevolgen?

Beschouw dit stukje tekst als een gemeende waarschuwing.

Het is vandaag 364 dagen geleden dat ondergetekende zijn rijbewijs mocht inleveren na een snelheidsovertreding van 51 kilometer na correctie. 111 op een kaarsrechte 60-kilometerweg zonder ander verkeer. En hoezeer ik vond en vind dat het daar prima kan, justitie is onvermurwbaar. Maar wat zijn nou een jaar later de gevolgen? Ga zitten, die zijn er en ik ga ze eens opnoemen voor je.

Allereerst ben je dus je pasje kwijt en mag je geen meter meer rijden. Hoe je op de plek van bestemming komt is jouw probleem, net zoals het vraagstuk over hoe je je auto weer veilig thuis krijgt. In mijn geval was ik het pasje 3 hele weken kwijt. Klinkt kort, maar is echt lang als het je zelf overkomt. Ik ben natuurlijk een keurige modelburger, dus ik heb ook echt geen meter gereden in en op een gemotoriseerd voertuig. En dat is voor een petrolhead in hart en nieren een behoorlijk pittige opgave.

Nadat het rijbewijs via de aangetekende post weer thuis werd bezorgd, begon het gedoe eigenlijk pas. Want je wordt vrij snel opgeroepen voor een cursus. In mijn geval de LEMG. De Lichte Educatieve Maatregel Gedrag. 2 dagen aanwezig op het CBR in Utrecht allemaal dingen leren die je al wist. Al gebied de eerlijkheid me te zeggen dat ik me best vermaakt heb. De cursusleidster kwam vooral met tips hoe we in het vervolg niet gepakt zouden worden als we weer eens wilden scheuren. En het diverse pluimage aan veroordeelde wegpiraten was ook best vermakelijk om mee te kletsen.

Maar goed, na die twee dagen en een afsluitende videocall zit dat gedeelte erop. En even voor de duidelijkheid, die LEMG was niet gratis. Verre van zelfs. Je betaalt namelijk 417 euro opleggingskosten en 612 euro voor de daadwerkelijk kosten van de cursus. Opgeteld is dat 1029 euro. Die ben je alvast kwijt.

Maar daar is het nog niet mee afgedaan, ben je mal! Er kleeft nog veel meer ellende aan. Wat dacht je van het afsluiten van een nieuwe verzekering? Dat gaat de eerste 8 jaar niet meer zoals je gewend bent. Veel verzekeraars vragen bij het afsluiten van een autoverzekering naar een strafrechtelijk verleden. Afhankelijk van de verzekeraar kan dat leiden tot een hogere premie, een afwijzing of in het uiterste geval een verzekering die tot wel drie keer zo duur is.

En ook nu zijn we er nog niet. Ondergetekende kreeg vandaag een persoonlijk justitieel document uitgereikt aan de deur. Een dagvaarding, ergens in september moet ik weer een dag vrij nemen om bij de rechtszaak te kunnen zijn. Daar wordt bepaald hoe hoog de boete is en of er wellicht een voorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid wordt gegeven. De boete komt ergens tussen de 750 en 1000 euro te liggen, zeggen de experts.

Bovendien is het voor een veroordeelde snelheidscrimineel zo dat die in het vervolg al bij 40 te hard zijn rijbewijs kwijt is. Voor een langere tijd ook nog. Daarbij krijg je een notitie in je strafblad, is het lastiger om de komende jaren een VOG aan te vragen en kan ik een carrière switch naar vrachtwagenchauffeur wel vergeten.

Flink wat gevolgen voor een keertje het gaspedaal te diep intrappen hè? Vandaar dat ik dit allemaal voor je opschrijf. Ik heb het voor je getest, zodat jij het niet hoeft te doen. Geloof me gewoon maar en blijf alsjeblieft onder de 50 te hard.

Het is het namelijk écht niet waard.