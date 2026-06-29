Rijd nou eens een keer normaal met je leaseauto

Wie in een leaseauto op vakantie gaat, doet er goed aan zijn rechtervoet een beetje in de gaten te houden. Zeker als de bestemming Duitsland, Frankrijk of Zwitserland is.

Leasemaatschappij Ayvens ziet namelijk dat het aantal buitenlandse verkeersboetes in de zomervakantie twee tot drie keer zo hoog ligt als in de rest van het jaar. Blijkbaar laten we op vakantie niet alleen de dagelijkse sleur achter ons, maar soms ook een beetje de verkeersregels. Want we wanen ons stiekem best onkwetsbaar met onze gele platen, zeker als we in een leasewagen rijden.

Opvallend genoeg worden de meeste boetes uitgeschreven in Duitsland. Dat klinkt pijnlijk, maar de schade valt daar gemiddeld nog mee. Een Duitse boete bedraagt gemiddeld 37 euro. Frankrijk is een ander verhaal. Daar ligt het gemiddelde al op 98 euro. In Oostenrijk betaal je gemiddeld 68 euro en in België 66 euro.

De absolute kampioen in dikke boetes is Zwitserland, daar betaal je nog meer dan hier in Nederland, waar we 113 euro gemiddeld pakken. .Er worden daar in de Alpen wel minder boetes uitgedeeld, maar als je er eentje krijgt, doet hij meestal wel pijn. Gemiddeld kost een Zwitserse verkeersboete 143 euro. En iedereen die wel eens in Zwitserland heeft gereden weet dat ze daar niet bepaald beroemd zijn om hun gevoel voor coulance.

Volgens Ayvens gaat het overigens niet alleen mis met snelheidsovertredingen. Rond de zomervakantie krijgen leaserijders ook regelmatig gedoe met milieuvignetten, tolpassen, vergeten onderhoudsbeurten, schade in het buitenland of onduidelijkheid over vervangend vervoer. Ook de kilometerlimiet die in je contract staat blijkt nog weleens een onaangename verrassing als je besluit toch nog even door te rijden naar Zuid-Italië.

De boodschap is eigenlijk heel simpel. Controleer voor vertrek niet alleen of de koelbox koud is en de koffers in de achterbak passen, maar kijk ook even wat je leasecontract precies dekt, net zoals je verzekering en tenslotte welke regels gelden in de landen waar je doorheen rijdt.

Dat is een stuk goedkoper dan een ansichtkaart uit Zwitserland van 143 euro.