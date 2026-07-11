Rijden als een miljonair voor het geld van een Golf: zo kan het!

Stiekem vinden wij autoliefhebbers aandacht wel lekker. Je komt voorrijden en de buitenwacht reageert alsof je gisteren de hoofdprijs in de Staatsloterij hebt gepakt. Mensen steken spontaan hun duim op en de buren kijken met een gezonde dosis jaloezie over de schutting.

Wist je dat je dit scenario al kunt bereiken zonder een extra hypotheek aan te vragen? Voor het geld van een nieuwe Volkswagen Golf (zo’n 40.000 euro) kun je ook in zo’n auto als die van Michel rijden: de Aston Martin V8 Vantage uit 2008. Michel vertelt zijn bijzondere verhaal in een Autoblog Mijn Auto-video .

Porsche kijken, Aston Martin kopen

Hoewel hij nu in een comfortabele Vantage zit, was dit aanvankelijk niet de auto waar hij voor shopte. "Ik ging eigenlijk kijken voor een Porsche Cayman, maar deze Aston Martin stond bij de autobedrijf net naast de voordeur. Tja, toen was ik direct 'Cayman-klaar'. Je moet er simpelweg hebberig van worden, en dat deed deze auto."

Hoewel een Porsche Cayman of een 911 (Michel had hiervoor een 911 van de 997-generatie) technisch gezien de betere en strakker sturende auto's zijn, misten ze voor Michel de ongrijpbare, exotische magie.











De Vantage

De Vantage is getekend door ontwerplegende Henrik Fisker (en fijngeslepen door Ian Callum), en die lijnen drogen ook (of misschien wel juist) vandaag de dag goed op. De auto is inmiddels 18 jaar oud. Waar moderne sportwagens met hun agressieve, gapende bumpers snel dateren, blijft de vloeiende belijning van deze Vantage tijdloos elegant.

Onder de motorkap ligt een atmosferische 4,3-liter V8 die 385 pk en 410 Nm produceert. Je kunt na zo’n vijf seconden aan de 100 km/u zitten en de top ligt op 280 km/u. Zodra de V8 boven de 4.000 toeren per minuut komt, springen de kleppen in de uitlaat open en vult de cabine zich met een prachtige, donkere, ongeblazen Britse rochel. Er is een bekende modificatie waarbij je 'zekering nummer 22' eruit trekt zodat de kleppen permanent openstaan, maar dat heeft Michel snel teruggedraaid: "Dan wordt het op een gegeven moment té luid en vermoeiend. Ik hoef niet meer op elk recht stuk de hoogste snelheid te halen."

Engels/Japanse auto met het stuur op een vreemde plek

Wie goed naar het exemplaar van Michel kijkt, ziet iets bijzonders. Een Britse auto hoort het stuur rechts te hebben, maar dit exemplaar is linksgestuurd. Toch komt de auto oorspronkelijk niet uit Europa, maar is hij geïmporteerd uit Japan.

Hoe zit dat precies? In Japan rijdt het verkeer, net als in het Verenigd Koninkrijk, aan de linkerkant van de weg. De meeste auto's hebben daar het stuur dan ook rechts. Echter, binnen de Japanse high-society heerst een statuscultuur rondom Europese auto's. Wie écht geld heeft en wil laten zien dat hij een exclusieve importauto uit Europa bezit, bestelt hem expliciet met het stuur aan de linkerkant.

Voor de Europese liefhebber zijn deze zogeheten 'Japan-imports' vaak de allerbeste gebruikte exemplaren die je kunt vinden. De Japanse mindset is namelijk extreem zuinig en respectvol als het gaat om bezittingen. Zoals Martijn opmerkt na een vakantie in het land: "Ik zag daar in een park een man uitgebreid zijn fiets wassen, puur omdat er een beetje stof op zat. Die extreme zuinigheid zie je direct terug in de staat van de auto's. Ze zien er vaak nog als nieuw uit."

De schaduwzijde van een Japanse Vantage

Goedkoop rijden in een Aston klinkt als een droom, maar de realiteit haalt je snel in zodra de vaste lasten om de hoek komen kijken. Michel kreeg bij het verzekeren van zijn 18 jaar oude bolide te maken met absurde eisen. De Aston Martin mag absoluut niet thuis voor de deur op de oprit overnachten. Hij móét verplicht in een afgesloten garage staan. Daarnaast moet er een actief trackingsysteem in de auto aanwezig zijn en zit er maximum op het aantal kilometers dat je per jaar mag rijden.

Tel daarbij op dat de achtcilinder bij de Autoblog-rijstijl moeiteloos 1 op 6 verbruikt en dat onderdelen astronomisch duur zijn en het kostenplaatje groeit enorm. Michel heeft net de voorremmen laten vervangen: nieuwe schijven en blokken. "Dan weet je wel weer heel even dat dit geen gemiddelde Volkswagen is als je de factuur afrekent", lacht hij.

Interieur: "Ik begrijp geen bal van de bediening"

Ook in het interieur merk je dat de auto uit een bijzonder tijdperk komt. Destijds was Aston Martin in handen van het Amerikaanse Ford-concern, dat de Britse sportwagenbouwer onderbracht in de Premier Automotive Group, samen met merken als Volvo en Lincoln. Dat leidde tot schaamteloze buurtje-leen. Martijn kijkt zijn ogen uit in de cockpit en snapt er weinig van: "Ik begrijp echt geen bal van de bediening van deze auto. Ik heb vroeger een Volvo gehad en dit ziet er exact hetzelfde uit."

Hoe rijdt die gerobotiseerde handbak?

De Vantage V8 heeft geen handbak en geen moderne automaat met dubbele koppeling, maar een gerobotiseerde zestraps Sportshift-transmissie. Toen de auto in 2008 nieuw op de markt kwam, werd deze transmissie door de autojournalisten compleet afgekraakt vanwege het schokkerige karakter.

Nu de auto 18 jaar oud is, heeft het juist wel weer zijn charme, vindt ook Martijn. Je moet er echt mee leren rijden: even je voet ietwat liften van het gas zodra de mechaniek van versnelling wisselt. Het dwingt je om na te denken bij het rijden en dat draagt bij aan de pure mechanische beleving. Toch weer eens wat anders dan de neppe versnellingsbakken in EV’s .

Ondanks de hoge kosten en strenge regeltjes is de Aston Martin Vantage V8 voor Michel een blijvertje. Waar hij normaal gesproken na twee jaar uitgekeken raakt op een auto zodra alle technische imperfecties zijn opgelost, vormt de Vantage een uitzondering. Samen met zijn Porsche Cayenne (voor de praktische kilometers) en een Mercedes E500 Coupé vormt de Brit zijn vaste autotrio. Het is een auto die je direct vrolijk maakt, hoe je pet die dag ook staat. Veel veilige en vooral leuke kilometers toegewenst, Michel!

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