Oorlog gooit roet in de olie: Ferrari stopt leveringen

De gemiddelde Ferrari-klant is gewend dat alles snel geregeld wordt. Geld op tafel, vinkje bij de opties en het proces loopt. Maar zelfs in die wereld blijkt één ding sterker dan een bankrekening: geopolitiek gezeik.

Leveringen op pauze (maar niet helemaal)

De bekende autobouwer uit pastaland: Ferrari, bevestigt dat ze de situatie in het Midden-Oosten “nauwlettend volgen”. Ondertussen zijn de meeste leveringen simpelweg even op pauze gezet. Alleen een paar auto’s vinden nog hun weg naar klanten per vliegtuig, aldus Reuters.

Dat klinkt chic, maar dat is vooral een noodoplossing. De normale logistieke stroom ligt namelijk grotendeels stil. En dat betekent dat zelfs klanten die gewend zijn alles te krijgen wat ze willen, nu even moeten wachten. En ja, dat is wennen als je net een gepersonaliseerde Ferrari hebt besteld met meer opties dan een gemiddelde nieuwbouwwoning.

Kleine regio, grote impact

De problemen in het Midden-Oosten treffen niet alleen Ferrari. Ook Bentley heeft de leveringen naar de regio stilgelegd. En andere premiummerken zoals Porsche, BMW en Mercedes-Benz houden de situatie ook scherp in de gaten.

Allemaal niet zo gek natuurlijk, want het Midden-Oosten is misschien geen gigantische markt qua volume, maar wél een belangrijke regio voor premiummerken. Zeker nu merken het lastig hebben in China en te maken krijgen met importtarieven in de VS, wordt zo’n regio alleen maar belangrijker.

Kijk je naar de cijfers, dan lijkt het aandeel nog bescheiden. In 2025 ging zo’n 4,6 procent van Ferrari’s leveringen naar het Midden-Oosten, goed voor ongeveer 626 auto’s van de in totaal 13.640 verkochte exemplaren. Maar volgens analyses wordt de regio juist gezien als een relatief winstgevende markt voor premiummerken, ondanks het lage volume, zo zegt CBTNews.

Wat betekent dit voor de markt?

Op korte termijn is het probleem simpel: minder leveringen, minder verkopen. Maar de echte vraag is wat er gebeurt als de situatie langer aanhoudt.

Minder reizen betekent minder showroombezoek. Onzekerheid op financiële markten kan ervoor zorgen dat zelfs rijke klanten even de hand op de knip houden. En als de vraag inzakt, voelen juist de luxe merken dat direct.

Voorlopig blijft het dus bij “we kijken het even aan”, maar duidelijk is wel dat de impact groter kan worden dan alleen wat vertraagde leveringen.