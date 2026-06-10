Blijf weg van bruggen en snelwegen in het noorden. Ik herhaal...

Het zou best grappig kunnen zijn. Als het niet zo verdomde triest was...

Nederland is een van de rijkste landen ter wereld. We betalen met z'n allen miljarden aan belastingen, accijnzen en motorrijtuigenbelasting. 488 miljard per jaar in totaal. Kun je flink wat leuke dingen mee doen, zou je denken.

Maar dat valt vies tegen, blijkt uit de boodschap van Rijkswaterstaat. Hun geld is op en dus worden snelwegen, bruggen en viaducten niet meer onderhouden. Voorlopig alleen in het noorden van het land, maar je weet nooit hoe ver dit allemaal nog gaat komen.

Net zoals bij ons de wenkbrauwen omhoog gingen, waren ook de hoge piefen uit het noorden behoorlijk verbaasd door deze boodschap.

Niet zozeer omdat onderhoud soms wordt uitgesteld. Dat gebeurt vaker. Maar wel omdat asfalt ongeveer de basis van de basis is als het gaat om infrastructuur. We hebben het niet over een prestigieus nieuw project, een extra tunnel of een futuristische brug. We hebben het over het vervangen van versleten asfalt op bestaande wegen. Zodat we geen Italiaanse toestanden krijgen met instortende bruggen bijvoorbeeld.

Provincies en belangenorganisaties reageren dan ook kritisch. Hun redenering is vrij simpel, onderhoud dat je vandaag niet uitvoert, moet je later alsnog doen. Vaak tegen hogere kosten. En dat is een waarheid als een koe.

Voor automobilisten verandert er voorlopig weinig. De wegen gaan niet ineens dicht en er ontstaan ook niet direct maanlandschappen op de snelwegen. Maar het voelt wel heel raar, althans bij ons hier. Jarenlang was Nederland juist trots op de kwaliteit van zijn wegennet. Dat er nu projecten worden doorgeschoven omdat de kas leeg is, had een paar jaar geleden waarschijnlijk niemand verwacht.

En al helemaal niet met de torenhoge kosten die je als automobilist moet maken om überhaupt een stukje te mogen rijden. Daar zou je bij wijze van spreken alle wegen in heel Europa van kunnen onderhouden. Brandstofaccijns, bpm, motorrijtuigenbelasting, parkeerkosten, noem maar op. En het gaat echt niet om kleine bedragen, kijk maar.

Wij kunnen er met de pet niet bij. En zonder te polariseren, misschien is het tijd voor de overheid om op andere hobby's te bezuinigen. En welke dat zijn, mag je helemaal zelf bedenken. Daar branden wij onze handen niet aan.

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