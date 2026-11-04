Rijkswaterstaat trekt na 1 week de stekker uit peperduur project

Een nieuw systeem waarmee Rijkswaterstaat de snelwegen in de gaten houdt, is na amper een week alweer aan de kant gezet. Verkeersleiders klaagden massaal over de software, die eind vorige maand werd ingevoerd.

Het systeem, Dynac, wordt gebruikt om verkeerscamera's en informatieborden boven de snelweg te bedienen. Maar vooral het melden van incidenten leverde problemen op. Als een verkeersleider bijvoorbeeld een ongeluk registreerde, kon het bijna een minuut duren voordat collega's die melding zagen.

Rijkswaterstaat zegt dat de software technisch wel aan de verwachtingen voldoet, maar dat het systeem en de werkwijze van medewerkers nog niet goed op elkaar aansluiten.

Daarom wordt voorlopig het oude systeem weer gebruikt. Rijkswaterstaat neemt tot begin volgend jaar de tijd om Dynac alsnog goed werkend te krijgen.

Welja. Gelukkig hebben ze geld genoeg bij die club.

Oh, wacht...