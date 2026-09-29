Rijkswaterstaat waarschuwt: blijf de komende jaren weg van deze dijken!

De Nederlandse bruggate gaat vrolijk verder. Na eerdere inspecties zijn de problemen aan de Markerwaarddijk, N307 of Houtribdijk tussen Lelystad en Enkhuizen dermate groot dat er flinke maatregelen uit de kast worden gehaald.

Wie net als ik niet zo bekend is met het gebied: de dijk verbindt Flevoland met Noord-Holland. Volgens Rijkswaterstaat laten de beweegbare bruggen scheurvorming zien in de staalconstructie. Tevens zijn de vaste bruggen “verouderd’’.

De maatregel kan jou ook raken

RWS schrijft: “Door de belasting van zwaar verkeer te verminderen kunnen de bruggen veilig beschikbaar blijven voor het andere verkeer en verminderen we verdere achteruitgang van de constructies zoveel mogelijk. Personenauto's, hulpdiensten, bestelbussen en andere toegestane voertuigen kunnen de route blijven gebruiken.’’

Oftewel, met je autootje mag je nog lekker over de dijk knorren. Voor de AB-lezende vrachtwagenchauffeurs: vanaf 21 oktober geldt een gewichtsbeperking van 15 ton en een aslastbeperking van 7,3 ton. De gewichtsbeperking heeft te maken met het totale gewicht van het voertuig inclusief lading. De aslastbeperking gaat over het gewicht dat op één as rust.

Hoelang de beperkingen aanhouden, is nog niet bekend. Rijkswaterstaat heeft niet zo’n rooskleurige voorspelling: “Er moet rekening gehouden worden met een beperking die de komende jaren kan duren’’. Oei.

Het gevolg

Hoe gaat deze maatregel dan automobilisten raken? Nou, de vrachtwagens die normaal gesproken over de dijk zouden rijden, moeten nu omrijden. Naast de weg staan borden om de truckers via een andere route te sturen. Die route zal via de snelwegen A6 en A7 lopen. Die tweede is inderdaad de Afsluitdijk. Daarmee moet een truck die normaal gesproken ruim 30 kilometer moet rijden van Lelystad naar Enkhuizen er nu 175 kilometer over doen. En dat jaren lang…

Dat brengt me terug bij de automobilisten die over de A6 en de Afsluitdijk rijden. Die gaan geheid de komende jaren merken dat er meer vrachtverkeer over deze wegen rijdt in de vorm van drukte en uiteindelijk files.

RWS is het zat

Rijkswaterstaat luidt daarom de noodklok: “De beperkingen op de Markerwaarddijk laten zien voor welke opgave Nederland staat. Veel bruggen, sluizen en wegen stammen uit de jaren 60 en 70 en naderen het einde van hun technische levensduur. Om deze infrastructuur ook in de toekomst veilig en betrouwbaar te houden, is grootschalig onderhoud en vernieuwing nodig. Deze opgave is groter dan het beschikbare budget.’’

Gelukkig wordt hier aan gewerkt, schrijft RWS: “Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt daarom aan een herprioritering van alle Rijksinfrastructurele projecten om de basis weer op orde te brengen. Het gaat daarbij om zowel aanleg als onderhoud, vervanging en renovatie. Met de Tweede Kamer zijn criteria opgesteld om te bepalen wat we op korte termijn, wat later en wat niet meer doen. Veiligheid en instandhouding staan hierbij voorop. Er worden daarom de komende jaren miljarden extra geïnvesteerd in onderhoud en vernieuwing.’’

Onthoud voor nu: de Markerwaarddijk is afgesloten voor vrachtverkeer, wat over de Afsluitdijk wordt gestuurd en dus moet je de Afsluitdijk vermijden!