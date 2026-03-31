Rijplezier is ineens nummer één reden bij EV-rijders, blijkt uit onderzoek

Elektrisch rijden in Nederland gaat geweldig. Echt waar. Iedereen is enthousiast, niemand wil terug naar benzine en er rijdt niets beter dan een EV. Alleen zijn EV-rijders tegelijkertijd massaal ontevreden over kosten, beleid, imago en zo ongeveer alles eromheen. Kortom: het gaat fantastisch, maar of het wel even anders kan.

Gewoon omdat het leuk is

De belangrijkste reden om elektrisch te rijden? Niet het klimaat, niet de kosten, maar gewoon: omdat het lekker rijdt. Zo blijkt uit het Nationaal EV- en Berijdersonderzoek 2025. Maar liefst 76 procent van de rijders noemt het rijplezier dus als doorslaggevende factor. En geef ze eens ongelijk, er zijn natuurlijk weinig 'normale' auto's die kunnen tippen aan het ongekende rijplezier van een EV. Daar is iedereen het wel mee eens, toch?

Het milieu wordt natuurlijk niet vergeten en volgt nog steeds braaf op plek twee en kosten maken de top drie compleet. Maar de boodschap is duidelijk: eerst plezier, dan pas principes of de portemonnee.

Dat betekent natuurlijk niet dat EV-rijders hun duurzame imago meteen in de prullenbak gooien. Zestig procent noemt zichzelf namelijk milieuvriendelijk en veel rijders combineren hun trouwe EV met zonnepanelen en warmtepompen. Dat die zonnepanelen toevallig het toevallig heel goedkoop maken om je EV vol te laden, is dus niet de hoofdreden. Sterker nog, de twee hebben helemaal niets met elkaar te maken.

We willen niet teveel betalen

Maar er zit wel een grens aan dat goedgemutste idealisme. Want hoewel EV-rijders zelf aangeven dat dat rijplezier de belangrijkste reden is om elektrisch te rijden, volgt daarna meteen de praktische kant: het moet allemaal even niet te duur worden.

Over één ding zijn EV-rijders het bijna allemaal eens: het overheidsbeleid is niet goed. Dat vindt 83 procent. Tegelijkertijd vindt 92 procent dat diezelfde overheid vooral moet doorgaan met het stimuleren van elektrisch rijden. Meer voordelen, minder lasten. Het typisch Nederlandse: voor een dubbeltje op de eerste rang.

Tesla: rijdt prima, voelt ineens anders

En dan is er nog het ongemakkelijke hoofdstuk Tesla. Want ja, de auto’s zijn nog steeds snel en stil. Alleen is het imago nou niet bepaald beter geworden. Een kleine 40 procent van de Tesla-rijders geeft aan zich negatiever te voelen over het merk door alle publieke discussies rond topman Elon Musk. En dat blijft niet bij gevoel alleen: in sommige gevallen heeft het zelfs invloed op de keuze voor een ander merk.

Nieuw is beter (zeker als iemand anders betaalt)

Nog een opvallende uitkomst: elektrisch rijden gaat vaak samen met het kopen van een compleet nieuwe auto. Maar liefst 71 procent rijdt een nieuwe (lease-)EV.

Voor de overstap naar elektrisch lag dat percentage een stuk lager. Blijkbaar is de stap naar een EV meteen ook een stap naar nieuw, geholpen door leaseconstructies, subsidies en een lichte voorkeur voor “gewoon het nieuwste”.

Je kunt zeggen wat je wilt, maar dit rapport geeft wel een ietwat vertekend beeld. Het geeft eigenlijk aan dat de EV-rijder graag een EV rijdt, omdat het zo lekker rijdt. Maar als je tussen de regels leest staat er keihard dat het kostenplaatje toch de doorslaggevende factor is. Duurzame oplossingen (zonnepanelen en dus ook thuis kunnen laden) maken de EV aanzienlijk goedkoper in het dagelijks gebruik met daarnaast de klacht dat subsidies doorgezet moeten worden, want anders heerst er onvrede. Blijkbaar is de EV'er niet bereid om wat extra te betalen voor zijn rijplezier.