Rimac legt vinger op zere plek: 'dit is waarom liefhebbers geen EV willen'

Soms moet je even keihard op je bek gaan om met een paar tanden minder weer in de realiteit terecht te komen. De hoop is dan natuurlijk wel dat je leert van je uitglijder en vervolgens, na een tandartsbezoek en wat zelfreflectie, niet nogmaals hetzelfde gaat doen. Mate Rimac, CEO van Bugatti, deed precies dat en weet nu heel goed uit te leggen waar het pijnpunt van de elektrische auto zit.

Ondertussen is het heel pijnlijk duidelijk geworden dat de rijken der aarde niet zitten te wachten op een super-EV. Daarbij gaan we er allemaal vanuit dat dit komt omdat ze er geen belevenis en gevoel meer bij hebben. Met andere woorden: doordat een EV geen verbrandingsmotor meer heeft, mist hij een ronkend hart, produceert hij geen geluid meer en is het allemaal zo saai als het kijken naar de Grand Prix van Monaco. Maar toch is dat niet helemaal waar, legt Mate Rimac uit in een in een interview met Autonews.

Het gaat niet om de verbrandingsmotor

De Kroatische topman heeft aan de hand van het falen van de Rimac Nevera en de samenwerking met Volkswagen aan de Bugatti Tourbillon namelijk iets heel anders geleerd. Het gaat niet zo zeer om de elektrische aandrijflijn, maar om het hebben van iets speciaals. En dat is een altijd verschuivende wens die iedereen heeft.

Rimac legt namelijk uit dat toen hij bezig was aan de Nevera, de auto enorm veel aandacht kreeg. Iedereen was geïnteresseerd en vond het prachtig waartoe de auto in staat was. Het ding leverde prestaties die daarvoor nog onmogelijk leken en bevatte technologieën die zo nieuw waren dat ze de nodige uitleg vereisten. De auto was speciaal en uniek.

Hij vergelijkt de marktontwikkeling met Zwitserse horloges. Hij ontmoette namelijk een man wiens vader in de jaren 70 met de hand een digitaal horloge met zonnepaneel had gemaakt. De polswekker was destijds speciaal, uniek en futuristisch. Er was interesse. Maar digitale horloges werden snel gemeengoed, waardoor horlogeliefhebbers geen hoge bedragen meer overhadden voor dit soort klokkies. De Zwitserse horlogebouwers lieten de digitale klok snel weer vallen en richten zich weer op analoge horloges.

Het moet speciaal zijn

Maar zoals gezegd is definitie 'speciaal' een verschuivende. En daar kwam Rimac al snel achter toen de verkoop van de Nevera vertraagde. De belachelijk snelle ontwikkeling van de elektrische aandrijflijn en het feit dat er steeds meer merken betaalbare auto's hiermee op de mark brachten, zorgde ervoor dat de EV normaal werd. De magie ging eraf, en daarmee verdween ook de interesse in de Nevera. Die was immers niet meer 'speciaal' genoeg voor de rijken der aarde. Die doelgroep verlangde iets anders.

Het is volgens hem dus niet zo zeer een probleem met de aandrijflijn, maar eerder het probleem dat deze gemeengoed is geworden. Met die kennis zorgde Rimac er ook voor dat de Bugatti Tourbillon geen EV werd. Dat was aanvankelijk namelijk wel de eis van Volkswagen. Maar Rimac wist als geen ander dat de doelgroep voor de opvolger van de Veyron niet in de markt was voor een batterijbak. Het moest specialer dan speciaal, dus werd het een ongeblazen 8,3-liter V16 met wat elektrische ondersteuning.

Is de Ferrari Luce dom?

Het grappige is dat Rimac zelf nog steeds graag een super-EV op de markt zou willen brengen. Maar toch geeft hij aan dat als hij met de kennis van nu een Nevera zou moeten introduceren, dit zeker geen elektrische auto zou worden. Het zou volgens hem een financieel domme keuze zijn. Aan de andere kant ziet hij dat Ferrari het met de Luce wel doet.

In zijn optiek maakt Ferrari niet per se een fout. Er zijn momenten dat je niet naar klanten moet luisteren en iets moet proberen. De Luce is waarschijnlijk het gevolg van zo'n keuze. Één die vermoedelijk al een jaar of zes geleden gemaakt is, toen de wereld er nog heel anders uitzag. En als je zo'n keuze maakt, kan het twee kanten op gaan: goed of fout. Of zoals Rimac uitlegt: als Apple mensen had gevraagd of ze een mobiele telefoon zonder knoppen hadden gewild, had de iPhone waarschijnlijk nooit uitgekomen.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover