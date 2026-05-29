Ritje met Ferrari F430 eindigt in een Friese sloot

Als je op een mooie zomeravond een Ferrari F430 de sporen kunt geven, heb je het goed voor elkaar. Dat willen we allemaal wel. Helaas liep een ritje in Friesland niet helemaal zoals gepland. Een F430 belandde in de sloot.

In Leeuwarden ging het mis. De reden? “De bestuurder verklaarde dat hij de macht over het stuur verloor doordat er te veel vermogen naar de achterbanden gingen,” aldus het persbureau. Tsja, dat is een vervelende eigenschap die Ferrari’s altijd hebben.

Een geluk bij een ongeluk: de Ferrari belandde nét niet in het water. Daardoor lijkt de schade reuze mee te vallen. Er is eigenlijk geen impact geweest, de F430 heeft alleen over het gras geschoven.







Peperduur?

Wat iedereen zich natuurlijk afvraagt: is deze Ferrari peperduur? Volgens de Telegraaf wel, maar kenners weten dat het wel meevalt. Prijzen beginnen rond de ton. Ze zijn wel eens goedkoper geweest, maar het is nog steeds een van de meer bereikbare Ferrari’s. De nieuwprijs van dit exemplaar was overigens € 225.472. En dat is er ook echt voor betaald, want het is een origineel Nederlandse auto.

Gelukkig is het allemaal met een sisser afgelopen en hoeft er geen peperdure Ferrari afgeschreven te worden.

Foto’s: Noordernieuws