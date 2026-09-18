Nieuwe BMW M2 wordt bloedgave Batmobile-hommage

De nieuwe BMW M2 heeft het niet makkelijk. Ook al is de basis nog steeds erg leuk, het uiterlijk wordt niet door iedereen geliefd. Wellicht dat het een mooie basis is om iets op te bouwen en dan wordt je op je wenken bediend dankzij een Italiaanse carrosseriebouwer.

Ergens is de BMW M2 best een mooie knipoog naar de tijd van BMW's als de E36. Lekker bonkig, lekker hoekig, maar wel met goede proporties. Toch vinden veel fans hem een beetje... mollig. En dat hoekige kan ook een beetje te ver gaan als je de reacties soms hoort. Afijn, dat ga je houden met elke BMW, soms moet je zelf aan de slag gaan.

Riverti

Dat is wat een Italiaanse firma genaamd Riverti doet. Er komt een soort coachbuild-hommage aan de 3.0 CSL, de welbekende Batmobile. Die auto met zijn spitse neus is min of meer waar de Sharknose van BMW begon, een design wat nog ver daarna is doorgezet. De 3.0 CSL viel vooral op omdat er nog een kneiterdikke bodykit met grote spoiler aan werd toegevoegd voor de racerij.

Dat is dan ook wat Riverti lijkt te gaan doen met de nieuwe BMW M2. We krijgen in eerste instanties enkel nog wat teasers te zien en daarop zien we dat het inderdaad een soort moderne Batmobile wordt. Dat kunnen we enkel maar toejuichen want de eerste beelden laten zien dat ze hun huiswerk goed gedaan hebben.

Laten we wel wezen: als je met het koetswerk kan leven, wordt de 460 tot 480 pk sterke S58-motor van de BMW M2 een leuke combinatie met het uiterlijk van Riverti. Dan heb je ineens weinig te klagen over de auto. Dus, laat maar komen! Riverti lijkt er nog een beetje geheimzinnig over te doen, maar er volgt spoedig een onthulling. Gecamoufleerde auto's rijden al rond en tonen een herkenbaar greenhouse, maar wel een volledig nieuw koetswerk voor de rest.

Dus: laat maar komen! Hoe de auto precies eruit gaat zien krijgen we zoals gezegd binnenkort te zien, maar we zien graag meer.

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