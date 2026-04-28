Rivian vindt dat de CEO 403 miljoen dollar verdient

Als topman van een automerk heb je het niet zo heel zwaar. Tenminste, financieel gezien niet. Doorgaans moet je het op een dergelijke positie bij een doorgewinterd merk doen met enkele miljoenen per jaar. Maar als je bij Rivian werkt en nog nooit winst hebt gemaakt, dan kan die beloning ineens stijgen tot meer dan 400 miljoen dollar.

Bovenop z'n salaris

Het bestuur van Rivian is namelijk akkoord gegaan met een beloning van 403 miljoen dollar (344 miljoen euro) voor CEO RJ Scaringe. Dit komt bovenop zijn salaris van 2 miljoen dollar en bonus van 1,7 miljoen dollar. Opmerkelijker is de absurde stijging, want in de voorgaande jaren tikte de totale beloning van de topman de 15 miljoen dollar net niet aan.

Met het beloofde beloningspakket komt de CEO van de automaker die nog nooit winst heeft gedraaid, ruim boven de gemiddelde pakketten van de gevestigde orde in de VS. Zo verdiende CEO Jim Farley van Ford vorig jaar 27.5 miljoen dollar en harkte CEO Mary Barra van General Motors 29,9 miljoen dollar binnen, berekende FT. Ter vergelijking, CEO Oliver Zipse van BMW ging vorig jaar met 10,6 miljoen euro naar huis.

Geen winst, wel verdienen?

Als je je nu afvraagt waarom Scaringe een exorbitante beloning aangeboden wordt, terwijl zijn bedrijf verlies draait, dan moet je weten dat het gedaan wordt JUIST omdat Rivian niet zo lekker loopt. De beloningen bestaan voor ruwweg 80 procent uit opties op aandelen. Die aandelen worden alleen toegekend als hij bepaalde doelen behaald. Vooralsnog kost het Rivian dus niets, en is het idee dat hij rijk wordt als hij investeerders in de automaker ook rijk maakt en het bedrijf uit het slop trekt. Lukt dat niet, dan moet hij het doen met zijn schamele 2 miljoen dollar.

Dat de CEO 400 miljoen als wortel voorgehouden moet worden om harder te lopen voor Rivian, zegt overigens niet heel veel krappe situatie waarin de automaker zich bevindt. Het geeft meer aan dat het bestuur de talenten van Scaringe graag wil behouden en hem als belangrijk onderdeel van het bedrijf ziet waar het niet zonder kan.

Onhaalbaar

Het enorme bedrag is een extra prikkel om Scaringe wat uit te dagen de gestelde doelen te halen, maar het hoeft niet te werken. In 2021 werd hem een soortgelijke constructie aangeboden, maar deze werd gecanceld, omdat de doelen te hoog waren en als ‘onhaalbaar’ verklaard werden. De constructie schoot zijn doel dus voorbij.

Op dit moment ziet de toekomst er niet heel slecht uit voor Rivian. De productie van de R2 (die ook naar Europa komt), het eerste goedkopere model dat het merk lanceert, is begonnen. Daarnaast sloot Rivian een deal met Uber om 50.000 auto’s te leveren die als volledig autonome taxi’s dienst zullen gaan doen.