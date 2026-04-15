Rivian laat fabriek draaien op kapotte Rivians

Het ene moment heb je ongekend veel moeite om genoeg accu’s te krijgen, het andere moment heb je niet genoeg auto’s om ze in te bouwen en krijg je tot overmaat van ramp ook nog eens te maken met met een lading kapotte pakketten. Wat moet je dan? Simpel: je laat je hele fabriek erop draaien.

100 accupakketten

Tot die oplossing kwamen ze bij Rivian in het Amerikaanse dorpje Normal in Illinois. De fabriek die de EV-maker daar heeft, wordt in de nabije toekomst van stroom voorzien uit afgedankte en uitgerangeerde accupakketten uit Rivians die zijn opgekalefaterd om dienst te doen als stationaire accu’s. In totaal zou het gaan om zo’n honderd pakketten die zo’n 10 megawattuur aan stroom kunnen leveren.

Dat opknappen gebeurt niet door Rivian zelf. Daarvoor is het merk een samenwerking aangegaan met RedWood Materials, een recyclingstartup die zich richt op het ombouwen van accupakketten uit auto’s tot stationaire (thuis)batterijen.

Volgens Rivian moet de actie een enorme uitwerking hebben op het stroomnet in het dorpje. De fabriek zal vooral tijdens piekuren gebruikmaken van de energievoorziening uit de accupakketten. Daarnaast zou het ook helpen om de stroomkosten voorspelbaar en stabiel te houden. Niet geheel onbelangrijk.

Accupakketten zijn veelzijdig

Rivian is niet de enige partij die EV-accupakketten op een andere manier inzet dan in de auto. Op dit moment kampt de hele EV-wereld met overproductie van accupakketten. Er zijn niet genoeg auto’s om ze in te bouwen en daarom worden ze bijvoorbeeld ook steeds vaker ingezet voor energieopslag voor het elektriciteitsnet. Het idee hierbij is eigenlijk hetzelfde als dat van Rivian: het net ontlasten tijdens piekuren. Ook zien we ze vaker terug bij laadstations die wat meer afgelegen liggen. De batterijen kunnen dan op dalmomenten opgeladen worden en zich ontladen op elk gewenst moment.

Ook aan de bron van dit probleem wordt gesleuteld, want China trapt bij de accubouwers op de rem. Als het niet doet, dan loopt het land het risico om de monopoliepositie te slopen, omdat de landelijke accubouwers bereid zijn om zo hard met elkaar te concurreren dat ze er allemaal aan onderdoor gaan.

Het is ook nog maar de vraag hoe lang deze manier van accurecycling blijft bestaan. Het volledig recyclen van accucellen wordt steeds beter en komt ook steeds meer op gang. Hieruit grondstoffen terugwinnen voor nieuwe accupakketten wordt hierdoor niet alleen een financieel aantrekkelijkere optie, maar ook logischere. Zeker als autofabrikanten het niet bepaald makkelijker of goedkoper maken om accupakketten te repareren.