Rockstar deelt nieuwe beelden van GTA 6 (met easter egg?)

Over minder dan twee weken verandert de wereld compleet voor gamers. Niets is meer hetzelfde na de lancering van GTA VI op 19 november. Nog een laatste teaser voor het spelletje kan geen kwaad, toch?

Rockstar Games geeft ons daarom nu nog een nieuwe galerij vol ‘beelden’ uit het spel. Ze zien er wederom fabelachtig uit. Je ziet ook weer hierin hoe divers het spel en de stad gaat zijn. Daarnaast valt me nog wat autospecifieks op aan een nieuwe afbeelding en kun je negen dagen voor de release alvast beginnen met wat voorpret. Maar geniet eerst maar van wat nieuwe beelden van GTA VI.















Moet je benzine tanken in GTA VI?

Tot nu toe hoefde je in de GTA-gamereeks geen rekening te houden met hoeveel benzine en stroom er nog in je auto zat. Tanken of opladen heeft nooit in het spel gezeten. Nu Rockstar met GTA VI de ultieme game wil maken, wordt dit dan toegevoegd? Er waren wel al wat geruchten dat je in GTA VI moest tanken en die geruchten lijken nu te worden bevestigd. Op één van de afbeeldingen zien we namelijk Jason met een vulpistool in zijn hand staan. Is dit de bevestiging dat het kan/moet?

Voorpret vanaf 10 november!

GTA VI is dus vanaf donderdag 19 november te spelen op de PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Je kunt echter op dinsdag 10 november al beginnen met het spel op je gameconsole te zetten. Voor de PS5-gamers kun je vanaf middernacht beginnen met downloaden en voor de Xbox moet je een uurtje langer wachten. Heb je een ouderwets doosje gekocht waar tegenwoordig geen disc meer in zit, maar een code? Dan ontvang je je product op 12 november en kun je gaan pre-loaden.

Zorg wel dat je je gameconsole goed hebt opgeruimd, want zoals je wel kunt verwachten is GTA VI een gigantisch groot spel. Alleen al voor de pre-load raadt Rockstar Games je aan om 212 GB aan opslagruimte vrij te maken. Ter vergelijking: de hele GTA V-game inclusief de Online Modus omvat 110 GB.

Bron: Rockstar Games

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