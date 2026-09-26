Rockstar heeft een nogal dure GTA 6-verrassing

Er zijn mensen die al jaren wachten op GTA 6. Rockstar weet dat zelf natuurlijk ook. En dus komt het bedrijf met een mooie oplossing voor iedereen die niet kan wachten: een doos vol GTA 6-spullen. Kost je maar 400 euro. De game zelf zit er alleen niet bij.

Voor 400 euro krijg je een alligator

De Goodtime State – Vice City Collection is een limited edition Collector’s Box die vanaf 19 november wordt geleverd. Dat is toevallig ook de dag waarop GTA 6 zelf verschijnt. Hele slimme timing, want je kunt dan meteen honderden euro’s uitgeven aan rotzooi die je helemaal niet nodig hebt.

Wat krijg je dan wel? Om te beginnen een 15 centimeter hoge Macca the Gator. Jawel, een plastic alligator. Het beest heeft zelfs een geheim vakje waarin je wat "spulletjes" kunt verstoppen. Rockstar noemt het zelf toepasselijk een stash compartment.

Verder zit er een set zwarte Oakley Frogskins bij met GTA 6-logo, een New Era-petje, een spiegel met Macca erop en een schoudertas uit de fictieve Leonida Keys. Ook zit er een of ander theelepeltje in. Beetje vreemd.

























En er zit zowaar een shotglas bij

Maar dat was natuurlijk nog niet alles. Je krijgt ook een shotglas met Chunkee the Manatee erop, een sleutelhanger in de vorm van een scheermesje en een set van negen pins.

Alsof dat ook nog niet genoeg is, krijg je ook negen stickers, een poster en een kaart van Leonida. Dus ja, je kunt straks je hele woonkamer veranderen in een souvenirwinkel van een videogame.

Goed, de collectie is officieel gelimiteerd en Rockstar verkoopt hem zolang de voorraad strekt. Het is wel echt een verzamelobject en geen speelgoed. Dat laatste is waarschijnlijk vooral bedoeld voor mensen die straks toch met die alligator door de woonkamer gaan lopen.

De game moet je nog steeds los kopen

En dan komen we bij het mooiste onderdeel van deze wereld-deal. Voor ongeveer 400 euro krijg je al het bovenstaande, maar GTA 6 moet je gewoon lekker apart kopen.

Maar goed, deze set is gelimiteerd. En zoals iedere verzamelaar weet: zodra er limited edition op staat, wordt iedereen gek.

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