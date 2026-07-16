Rockstar strooit vlak voor GTA 6 met nieuwe auto's in GTA Online

Iedereen heeft natuurlijk zijn blik op GTA 6 gericht, en logisch ook. Maar Rockstar weet dat natuurlijk ook. Toch laten de makers GTA Online nog niet zomaar doodbloeden. Sterker nog, de nieuwste update is misschien wel precies genoeg om je tóch nog een paar avonden in Los Santos vast te houden. Vooral als jouw favoriete bezigheid niet schieten, maar auto's verzamelen is.

Zeven nieuwe auto's erbij

Titelupdate 1.73 voegt in één klap zeven nieuwe auto's toe aan GTA Online. Van een nieuwe Benefactor-supercar tot een gepantserde pick-up en een luxe SUV: er zit eigenlijk voor iedere garage wel iets tussen.

De volledige lijst bestaat uit:

Grotti Veleno GT (alleen voor GTA V Enhanced op PS5, Xbox Series X|S en pc) ( Mercedes-Benz CLK GTR Straßenversion )

Mercedes-Benz CLK GTR Straßenversion Vapid Caracara Armored

Albany Merula

Benefactor Läufer

Benefactor LRC GT

Grotti Cartuccia GT

Ocelot E-Stride

Vrijwel alle nieuwe auto's kunnen bovendien worden uitgerust met een Missile Lock-On Jammer, zodat raketten van andere spelers een stuk minder effectief worden. Handig, want iedereen weet na al die jaren online te hebben doorgebracht wel hoe lang een nieuwe supercar heel blijft in een openbare GTA Online-sessie.

Nieuwe heist én vliegend speelgoed

Naast het wagenpark krijgt GTA Online ook een nieuwe heist. In de Kortz Center Heist breek je in bij een museum om een aantal pittige kunstwerken te jatten. Daarna mag je zelf bepalen wat je ermee doet: verkopen voor een flinke smak GTA-dollars of gewoon thuis ophangen in je luxe villa. De heist is bovendien zowel solo als met maximaal vier spelers te doen.

Rockstar voegt daarnaast ook nog twee bekende luchtvoertuigen toe aan het lijstje dat kan worden voorzien van de Missile Lock-On Jammer: de Titan en de Maibatsu Frogger.

Nog even volhouden

In alle eerlijkheid: deze update gaat natuurlijk helemaal niemand GTA 6 doen vergeten. Daarvoor is de hype gewoon veel te groot. Toch laat Rockstar zien dat GTA Online voorlopig nog wel gewoon leuk en springlevend is. Met een nieuwe heist, zeven auto's en extra upgrades probeert de studio dus de miljoenen spelers nog even bezig te houden totdat de marketingmachine rondom GTA 6 echt op volle toeren draait.

En ach, nog een paar nieuwe auto's verzamelen blijft ook na ruim tien jaar een verrassend effectieve manier om weer nét iets te lang in Los Santos te blijven hangen.

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