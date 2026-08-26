Rockstar slaat terug na GTA 6-hack met statement

Het had de feestelijke week moeten worden voor de GTA 6-makers bij Rockstar Games. Morgen, 27 augustus, verschijnt de Extended Look-trailer van de langverwachte game op Netflix. Eén dag wordt voor het grote feestmoment verstoord.

Je kon niet veilig op het internet zoeken naar het laatste GTA-nieuws zonder wat ‘gelekte’ gameplaybeelden tegen te komen. Inmiddels zijn er zoveel hackers die informatie lekken dat cruciale gameplay en details van het spel al op straat liggen.

Rockstar reageert: “Hartverscheurend nieuws’’

Via X heeft de studio achter de iconische open wereld gamereeks van zich laten horen. “We zijn extreem teleurgesteld dat details en beelden van onze komende game op deze manier met de wereld zijn gedeeld,’’ zo valt in het statement te lezen. “Het is hartverscheurend voor ons hele team, dat al jaren met enorm veel passie werkt aan een ervaring die de verwachtingen van onze spelers moet overtreffen.’’ Ondanks de grote hack en het lek benadrukt de studio dat de ontwikkeling van de game niet stil komt te liggen en dat de plannen voor de officiële onthullingen gewoon doorgaan.

De lekken die nu op straat liggen, geven onder meer een inkijkje in de vernieuwde rijdynamiek, schade-modellen en de schaal van het virtuele wereld. Ondanks de domper roept Rockstar fans op om de gelekte, vaak kwalitatief slechte beelden en spoilers te negeren. De studio belooft dat de officiële showcase exact zal laten zien waar het team al die jaren aan heeft gebouwd.

Wat brengt de trailer?

Morgen, op 27 augustus om 21:00 uur Nederlandse tijd, gaat de officiële Extended Look dus live op Netflix. De verwachting is dat we daarin niet alleen meer van de hoofdrolspelers te zien krijgen, maar bovenal een hele reeks nieuwe voertuigen, tuning mogelijkheden en de kenmerkende sfeer die de serie zo groot heeft gemaakt. Zin in!

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