Rockstar zoekt testers voor GTA VI

Je ziet het voorbij komen op X en denkt meteen: “Mooi, aanmelden en spelen maar.” Even GTA 6 testen voordat de rest van de wereld eraan mag. Helaas. Zo werkt het dus niet. Maar dat Rockstar ineens weer volop testers zoekt, zegt wél iets interessants over GTA 6. En dat is misschien nog wel beter nieuws dan gratis spelen.

Rockstar schaalt testfase flink op

Rockstar is dus opnieuw mensen aan het aannemen voor QA-testposities in hun studio in Bangalore. Dat zijn fulltime banen waarbij je games test, bugs opspoort en alles tot in de kleinste details rapporteert. Klinkt als een droombaan, totdat je je realiseert dat je waarschijnlijk 200 keer dezelfde missie opnieuw moet doen omdat een NPC ergens tegen een muur blijft lopen.

Dit zegt alles over de status van GTA 6

Het moment waarop een studio ineens veel testers nodig heeft, is natuurlijk geen toeval. Dit is typisch de fase waarin een game bijna af is en alles bij elkaar komt. Niet meer losse onderdelen, maar het volledige spel dat getest moet worden. En dat is meteen de fase waarin alles kapot kan gaan. Een klein tweakje hier, een bugfixje daar, en ineens vliegt er ergens een auto door de lucht of crasht een missie volledig. Precies daarom zijn er zoveel extra testers nodig: mensen die alles proberen stuk te maken voordat miljoenen spelers dat doen.

Begin dit jaar werd nog gemeld dat GTA 6 nog niet volledig af was en dat er nog aan missies en levels werd gewerkt. De huidige opschaling laat wel een beetje zien dat die fase grotendeels achter de rug is en dat Rockstar nu vooral bezig is met het gladstrijken van alle scherpe randjes.

Wat voor jou?

Om als QA Tester bij Rockstar aan de slag te gaan, moet je wel aan een paar eisen voldoen. Je moet in ieder geval 18 jaar of ouder zijn en flink wat game-ervaring hebben, bij voorkeur ook met Rockstar-titels. Je moet goed overweg kunnen met consoles of een gaming-pc en een beetje thuis zijn in software zoals Microsoft Office. Ook moet je fatsoenlijk Engels kunnen schrijven, want 'het werkt niet roflmao' is geen geldig bugrapport.

Daarnaast zoekt Rockstar mensen die scherp kunnen analyseren, duidelijk kunnen communiceren en niet in paniek raken als ze voor de zoveelste keer exact dezelfde bug moeten reproduceren. Flexibel zijn en goed samenwerken hoort er ook bij, want je zit midden in een team dat alles probeert te slopen, maar dan gecontroleerd. Oh, en je werkt op locatie. Dus in India.

Rockstar wil geen misstap meer maken

De druk rondom GTA 6 is gigantisch. Het is zonder overdrijven een van de meest geanticipeerde games ooit en de verwachtingen zijn dat het miljarden gaat opleveren. Tegelijkertijd kan Rockstar zich geen slechte launch veroorloven, zeker niet na de problemen rondom eerdere releases zoals de GTA Trilogy-remaster.

Dus ja, er wordt nu serieus opgeschaald. Elke bug die nu wordt gevonden, is er straks één minder op launch day. En dat maakt het verschil tussen “beste game ooit” en een internet dat compleet ontploft omdat iemand door de map heen zakt.