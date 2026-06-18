Roemenen bouwen de vreemdste Audi van het jaar

De autowereld is al jaren op zoek naar het wondermiddel dat ons moet redden van benzine, diesel en eindeloze discussies over laadpalen. De ene fabrikant zweert bij waterstof, de andere propt accu's ter grootte van een Amsterdamse starterswoning onder de vloer en ondertussen zijn er ook nog mensen die heilig geloven in synthetische brandstoffen. In Roemenië denken ze de oplossing inmiddels gevonden te hebben.

Een Audi met de techniek van een bouwplaats

Het resultaat is de ROSMAR V-04 PROTO. Een prototype van het Roemeense bedrijf Rosmar H dat gebruikmaakt van niets minder dan perslucht om vooruit te komen. Daarvoor moesten ze wel een Audi opofferen, maar voor de wetenschap kan alles toch? Verwacht geen futuristische conceptcar met laserkoplampen, vleugeldeuren en een presentatievideo vol zwevende drones.

Onder de auto zitten pneumatische cilinders die de wielen in korte bewegingen vooruit duwen. Daarna trekken de cilinders zich terug en begint het hele proces opnieuw. Op de beelden beweegt de Audi zich inderdaad vooruit. Dat alleen al verdient een compliment. De vraag is alleen of "rijden" het juiste werkwoord is. "Kruipen", "schuifelen" en "zich voortbewegen met een gigantische portie tegenzin" lijken er misschien meer op.

Vergis je niet, er zit echt wel een slimme gedachte achter. Volgens Rosmar H is het systeem vooral bedoeld voor gebruik op gladde ondergronden zoals sneeuw, ijs en modder. Daar zou de pneumatische aandrijving voordelen kunnen bieden ten opzichte van normale systemen. Of dat daadwerkelijk zo is durf ik niet te zeggen.

De voordelen zijn... interessant

Het bedrijf ziet perslucht als een alternatief voor traditionele aandrijfsystemen. Geen verbrandingsmotor, geen elektromotor, geen accupakket en geen zorgen over irritante laadkabels die net niet lang genoeg zijn. Bovendien claimt Rosmar H dat een deel van de energie kan worden teruggewonnen wanneer de cilinders zich weer terugtrekken. Dat klinkt allemaal indrukwekkend totdat iemand met heel veel verstand van natuurkunde voorzichtig zijn hand opsteekt en vraagt hoe efficiënt het comprimeren, opslaan en weer vrijgeven van lucht eigenlijk is.

Toch zijn we blij dat dit bestaat

Wordt dit de toekomst van mobiliteit? Waarschijnlijk niet. De kans dat jouw volgende leaseauto op perslucht rijdt, lijkt ongeveer even groot als de kans dat ik morgen de loterij waar ik niet aan mee heb gedaan win.

Maar tegelijkertijd zijn dit wel de projecten die de autowereld leuk maken. Terwijl iedereen elkaar napraat over accucapaciteiten, snellaadsnelheden en software-updates, staat er ergens in Roemenië een groep engineers een Audi vooruit te duwen met samengeperste lucht. Dat is toch gewoon geweldig? Daarnaast levert het in ieder geval leukere beelden op dan de zoveelste elektrische crossover met een scherm van 27 inch.

Dus nee, dit is waarschijnlijk niet de opvolger van de benzinemotor. Maar mocht iemand ooit zeggen dat je niet op lucht kunt rijden, dan heb je nu dus een uitstekend tegenargument.

Via: Autobild

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