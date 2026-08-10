Roken in de auto met kinderen? Dat kan je in deze landen een mega boete opleveren

Je bent net de grens over, de cruise control staat op 110 en de kinderen kijken op de achterbank voor de twintigste keer dezelfde tekenfilm. Tijd voor een sigaretje? In Nederland is daar (naast dat je waarschijnlijk vreemd wordt aangekeken) weinig op tegen, maar in een flink aantal vakantielanden krijg je daar gewoon een forse boete voor. En ja, die kan hoger uitvallen dan een paar kilometer te hard rijden.

Nederland is een uitzondering

In Nederland is het gek genoeg nog altijd toegestaan om in de auto te paffen als er kinderen meerijden. Naast dat het misschien is toegestaan vind ik het persoonlijk absurd als je dit als ouder doet, maar goed. Steek je dezelfde sigaret op in België, Frankrijk, Italië, Oostenrijk of Slovenië, dan kan dat nog wel eens een dure worden. In die landen geldt namelijk gewoon een rookverbod in de auto wanneer er minderjarigen aan boord zijn. De boetes verschillen en kunnen bij herhaling oplopen tot 1.000 euro. En terecht ook.

Gek genoeg lijkt Nederland daarin dus een vreemde eend in de bijt. Uit onderzoek blijkt dat 91 procent van de Nederlanders vindt dat auto's met kinderen volledig rookvrij zouden moeten zijn. Maar een boete? Die krijg je in Nederland (nog) niet.

Waarom verandert Nederland niets?

Je zou denken: als bijna iedereen vóór is, waarom voeren we zo'n verbod dan niet gewoon in? Volgens het kabinet is dat minder eenvoudig dan het klinkt. In een eerdere Kamerbrief worden privacy, handhaving en bevoegdheden als grootste obstakels genoemd. Zo zou de NVWA moeten handhaven, maar die mag helemaal geen auto's langs de weg aanhouden. Het zal wel weer gewoon te veel geld kosten.

Volgens Wegenvignetten.nl laten verschillende Europese landen juist zien dat zo'n verbod prima kan. Voor Nederlandse vakantiegangers betekent dat vooral één ding: wat thuis nog mag, kan een paar kilometer verderop ineens een flink centje kosten.

Raampje open helpt nauwelijks

Mocht je denken dat een raampje openzetten het probleem oplost, jammer joh. Volgens het Trimbos-instituut kan de concentratie tabaksrook in een auto zelfs hoger zijn dan vroeger in de rokerige cafés. Ook met een geopend raam of de ventilatie aan worden kinderen nog altijd blootgesteld aan schadelijke stoffen.

Dus, ga je deze zomer met het gezin de grens over en steek je onderweg graag een sigaret op? Dan is het misschien verstandig om eerst even te checken wat de regels zijn in het land waar je rijdt. Of stop gewoon met roken...

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