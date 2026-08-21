Officieel: Europese Volvo-fabrieken gaan Chinese auto's bouwen

Volvo ging auto’s in China bouwen, maar het is tegenwoordig juist interessant voor Chinese merken om auto’s in Europa te laten bouwen. Laat Geely nu net de beschikking hebben over Volvo-fabrieken in Europa…

Onze China-specialist Dennis schreef in april al dat Geely-topman Li Shufu hintte naar de productie van Chinese auto’s in Europese fabrieken. Volvo heeft ook capaciteit over in haar fabrieken, dus Geely is eigenlijk gek als ze dat niet doen.

Inmiddels is Li Shufu afgetreden als voorzitter van Geely Automobile en opgevolgd door een zekere An Conghui. Dat betekent echter niet dat de plannen veranderen. Integendeel: meneer An bevestigt dat er inderdaad Chinese auto’s van de band gaan rollen in de Europese Volvo-fabrieken. Wie had dat gedacht? De productie van Chinese auto’s moet in 2028 van start gaan.

Welke modellen?

Om welke modellen het precies gaat, is nog niet duidelijk, maar An Conghui zegt dat het om ‘luxeauto's’ gaat. Waarschijnlijk heeft het om Zeekr en Lynk & Co. Nu zien we Lynk & Co niet per se als premium, maar het merk wordt wel als semi-premium gepositioneerd. Een beetje zoals Volvo dus.

Als we het hebben over Volvo-fabrieken in Europa, dan hebben we het over twee fabrieken: eentje in het Zweedse Torslanda en eentje in het Belgische Gent. In Gent rolt tegenwoordig ook de EX30 van de band, die in eerste instantie Made in China was.

Op deze manier vervagen de grenzen tussen Volvo en de andere Geely-merken steeds meer. Veel mensen zien Volvo toch nog als een Europees merk en Zeekr als een Chinees merk, maar dat slaat eigenlijk nergens op.

Bron: CarNewsChina

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