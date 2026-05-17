Zakelijke auto van buiten is een graffiti-feestje van binnen

Een term die je wellicht wel eens hebt gehoord: stealth wealth. Duitsers en Zwitsers waren daar altijd goed in: een auto die er van buiten uitziet alsof het gewoon een saaie keuze is, maar van binnen volgeladen zitten met dure opties. Zo van: jij mag lekker kijken naar een saai uiterlijk, ik geniet van een prachtig interieur. Dat gevoel bekruipt ons een beetje bij een nieuw project van Rolls-Royce. Al is 'mooi' voor het interieur subjectief.

Dit is de Rolls-Royce Cullinan door Cyril Kongo. Dat is een kunstschilder die is ingeschakeld om vijf exemplaren van de Cullinan te voorzien van bijzondere geverfde onderdelen in het interieur. De stijl van Kongo is... bijzonder. Het betreft kleurrijke, ietwat abstracte toevoegingen op vele plekken van de Rolls. Het doet op vele manieren een beetje denken aan graffiti in het straatbeeld: een beetje vreemd, maar het fleurt de boel wel op.

Je vindt de verfraaiingen van Kongo binnenin de Cullinan op het dashboard, in de deurbekleding, op de middenconsole, tussen de achterstoelen en bijzonder genoeg in het dakhemeltje. Waar in combinatie met de verlichte sterrenhemel het kunstwerk tot leven komt. Om het kleurrijke geheel bij te staan zijn de stoelen expres gewoon zwart gehouden, maar komen andere kleuren wel terug als accent. Rood aan de passagierskant, blauw aan de bestuurderskant en rondom het dashboard en geel bij de achterstoelen. Alles is met de hand aangebracht door Kongo middels onder meer airbrush, natuurlijk wel in het geval van de sierlijsten gelakt om mooi te blijven.

Vijf stuks

Er komen maar vijf stuks van de Rolls-Royce Cullinan met deze kunstwerken van Cyril Kongo. Om de eerste alinea even terug te halen: dat gebeurt allemaal binnenin. De buitenkant is alsof er niks anders is dan de normale Cullinan, sterker nog, je zou het welhaast saai kunnen noemen. Het betreft een Black Badge, dus met alles wat zwart kan zwart gemaakt. Behalve de coach line, die is rood. Je zegt hiermee dat anderen vooral moeten denken dat je saai bent, jij hebt mooie kunstwerken op je dashboard.