Rolls-Royce recall: Cullinan achterbank even niet gebruiken

Je verwacht het misschien niet bij een merk waar je meer opties hebt dan bij een gemiddelde villa, maar ook bij Rolls-Royce gaat er wel eens iets mis. En niet zo’n beetje ook: klanten krijgen nu het advies om hun achterbank voorlopig even niet te gebruiken.

Een rammeltje met gevolgen

Het begon allemaal vrij onschuldig. Tijdens een testrit hoorde iemand bij Rolls-Royce een rammelend geluid. Normaal gesproken zou je dat afdoen als een kleinigheidje, maar bij een merk waar perfectie de norm is, wordt zelfs zoiets serieus genomen.

Na verder onderzoek bleek het probleem te zitten in een bout van het gordelsysteem achterin. En niet zomaar een boutje, maar eentje die essentieel is voor de werking van de veiligheidsgordel. Dat kleine detail was genoeg om een volledige technische analyse op te starten. Want als er íets is waar Rolls-Royce geen concessies doet, is het veiligheid, zeker in een auto waar klanten vaak juist achterin plaatsnemen.

Achterbank tijdelijk verboden terrein

Uit dat onderzoek bleek dat in totaal 102 exemplaren van de Rolls-Royce Cullinan, gebouwd tussen november 2019 en november 2025, mogelijk met hetzelfde probleem rondrijden. Dat is geen gigantisch aantal, maar in Rolls-Royce-termen is dat toch een best serieuze groep.

De oplossing zelf is gelukkig vrij eenvoudig: de bouten moeten gecontroleerd en correct vastgezet worden. Maar totdat dat gebeurd is, neemt Rolls-Royce geen enkel risico. Eigenaren krijgen daarom het dringende advies om de achterbank niet te gebruiken en ook geen bagage in de kofferbak te leggen. Dat laatste heeft weer te maken met het risico dat bij sommige configuraties de rugleuning naar voren kan bewegen bij een impact. Ook fijn!

Goed, best een opvallende situatie, want juist die achterbank is voor veel Cullinan-kopers de belangrijkste plek in de auto.

Zelfs perfectie heeft een zwakke plek

Volgens Rolls-Royce zijn er gelukkig geen ongelukken of gewonden gemeld als gevolg van het probleem. Toch laat het merk zien hoe serieus het dit soort zaken neemt. Zelfs een potentieel risico is genoeg om direct actie te ondernemen.



De reparatie wordt uiteraard kosteloos uitgevoerd en eigenaren worden vanaf mei 2026 geïnformeerd. Tot die tijd is het dus even gewoon zelf rijden in plaats van gereden worden.

Maar dus ook in het absolute topsegment, waar auto’s met de hand worden gebouwd en prijzen moeiteloos zes cijfers aantikken, is perfectie niet vanzelfsprekend.