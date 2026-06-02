Rolls-Royce Spectre Series II is de sterkste Rolls ooit!

De Bentley Flying Spur S is nog meer net gelanceerd of hup, Rolls-Royce overtreft de bekendmaking met een eigen onhulling. Maak kennis met de Rolls-Royce Spectre Series II.

Wat is er veranderd aan de elektrische Rolls? Laten we beginnen met het uiterlijk, want daar is Rolls-Royce opvallend bescheiden gebleven. De koets en koplampen zijn ongewijzigd gebleven. Wel introduceert RR een nieuwe kleur (Ethereal Blue) en gigantische, handgepolijste 23-inch gesmede wielen. Elk wiel kost de vakmensen in Goodwood zes uur om met de hand af te werken.









Specs: krachtigste Rolls-Royce óóit

Met 585 pk was de eerste Spectre al niet bepaald een schildpad. De nieuwe versie gaat er wel overheen. De 'standaard' Spectre levert nu 442 kW (601 pk) en 1.015 Nm koppel. Voor de sterkste Rolls-Royce ooit gebouwd moet je echter bij de Black Badge zijn. Die is er - anders dan bij de eerste generatie - al meteen bij de lancering van het basismodel. In de zogenaamde Infinity Mode schopt deze elektrobak het tot maar liefst 500 kW (680 pk) en in de Spirited Mode stijgt het koppel naar een bizarre 1.100 Nm.













De ingenieurs uit Groot-Brittannië hebben de batterijtechnologie van de Spectre herzien. De actieradius van de Spectre Series II stijgt met een gezonde 18 procent naar een heel behoorlijke 624 kilometer (WLTP). Bovendien belooft Rolls-Royce dat de laadtijden met 14 procent zijn verkort. Toch fijn voor de butler.

Interieur met bamboe en speciale gaatjes

Natuurlijk draait het bij Rolls-Royce voor een groot deel om de op maat gemaakte afdeling. Klanten bestellen volgens het merk gemiddeld twintig unieke, op maat gemaakte elementen op hun Spectre. Om de miljardairs van deze aarde tevreden te houden, introduceert de Series II een aantal nieuwe, ietwat pretentieuze materialen. Zo is er ‘Duality Twill’: een interieurstof op basis van bamboe, met inspiratie uit het bos aan de Côte d'Azur naast de voormalige winterresidentie van Sir Henry Royce. Of ‘Placed Perforation’: geperforeerd lederen stoelen waarbij de gaatjes (exact 78.138 stuks in drie verschillende diameters) een patroon vormen dat lijkt op "wolken in het maanlicht".

Voor de Black Badge-rijders is er bovendien een nieuwe optie genaamd Iced Black Exterior Detailing. Hiermee transformeer je nagenoeg alle glimmende chroomdelen (inclusief de Spirit of Ecstasy) in een matte, satijnachtige look. Alleen de lamellen van de grille blijven glimmen.

Waarvoor gebruiken klanten de Spectre?

In het persbericht deelt Rolls-Royce nog wat leuke anekdotes over hun klandizie. Hoewel de gemiddelde Spectre-eigenaar een bescheiden autocollectie van zeven voertuigen bezit, wordt de elektrische coupé volgens RR vaak als daily driver gebruikt. Gemiddeld rijden eigenaren er zo'n 6.500 kilometer per jaar mee.

Er wordt zelfs gesproken over een Europese eigenaar die in twee jaar tijd al 50.000 kilometer op de klok heeft gezet, en een verzamelaar uit Los Angeles die zijn Spectre puur gebruikt om van zijn villa op de heuvel naar zijn garage onderaan de heuvel te rijden. Dankzij het regeneratieve remmen komt hij beneden aan met méér actieradius dan waarmee hij boven vertrok. Wat een luxe.