Rolls Royce staat met stip bovenaan

Sommige merken zijn groter dan anderen. En dan is er altijd nog Rolls Royce, dat is weer groter dan die!

En we spreken de waarheid, want Rolls-Royce Motor Cars is uitgeroepen tot het meest iconische handelsmerk van Groot-Brittannië. Niet door een stel marketeers, maar gewoon via een publiekspeiling. Die verkiezing is opgezet door de Britse overheid, om 150 jaar handelsmerken te vieren. Mensen mochten zelf aangeven welk merk volgens hen echt alles overstijgt. Nou, daar kwam dus Rolls-Royce uit.

En eerlijk… dat is niet eens zo’n gekke uitkomst.

Want Rolls is al lang niet meer alleen een autofabrikant. Het is een soort maatstaf geworden. Als iets goed is, zeg je al snel: “dit is de Rolls-Royce onder de…” en dan vul je zelf maar in. Dat zegt eigenlijk alles.

In die peiling kwam ook naar voren waarom mensen dat vinden. Het gaat niet alleen om die auto’s, maar om wat erachter zit. Meer dan honderd jaar aan vakmanschap, techniek en dat hele Britse gevoel van klasse. Dat beroemde dubbele R’tje staat dus voor meer dan alleen een merknaam.

Overigens even wat context: die organisatie achter die verkiezing beheert inmiddels meer dan 2,5 miljoen geregistreerde merken. En alleen al het afgelopen jaar kwamen daar zo’n 200.000 aanvragen bij. Dus er is nogal wat om uit te kiezen.

En dan toch bovenaan eindigen, dat verdient stiekem best wel wat respect, dunkt ons..

Kortom, je kunt van alles vinden van Rolls-Royce, maar qua imago staan ze nog altijd op een plek waar de rest alleen maar naar van kan dromen. Gefeliciteerd!