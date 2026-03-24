Rolls-Royce verzint nieuwe manier om nóg exclusiever en elektrischer te zijn

Stel, je koopt een Rolls-Royce, parkeert ’m voor de deur en iemand in de straat heeft er ook één. Een meer ellendige start van je dag kun je je bijna niet voorstellen. Daarom komt Rolls-Royce met iets nieuws, speciaal voor mensen die luxe niet genoeg vinden.

Een Rolls kopen is niet meer genoeg

Speciaal voor die mensen die van ellende niet meer weten wat ze met hun geld moeten doen, komt Rolls-Royce met de zogeheten Coachbuild Collection. Klinkt chic, is het ook. Maar het idee gaat een stap verder dan alleen een exclusieve auto bouwen. Hier koop je namelijk niet alleen een Rolls, maar ook het complete traject eromheen.

Denk hierbij aan een auto die echt volledig uniek is, speciaal ontworpen en gebouwd door Rolls-Royce zelf. Geen configurator, geen optielijst, maar een compleet nieuw ontwerp dat nooit meer terugkomt. Je krijgt dus letterlijk iets wat niemand anders heeft en ook nooit zal krijgen. Als dat niet speciaal is...

Alleen voor de happy few (en dan nog minder)

Voordat je enthousiast je dealer belt: dit is niet iets wat je zomaar even kunt bestellen. De Coachbuild Collection is alleen beschikbaar op uitnodiging, via Rolls-Royce’s wereldwijde Private Office-netwerk.

Met andere woorden: je moet niet alleen geld hebben, maar ook op de juiste lijst staan. En zelfs dan is het nog maar de vraag of je mee mag doen. Blijkbaar kijken de Britten zo af en toe ook naar de Italianen, waar je ook door meerdere brandende hoepels moet springen om de kans te krijgen de echt exclusieve modellen te kopen.

Het gaat om de ervaring

Met de Coachbuild Collection gaat het dus nog een stap verder. Het draait niet langer alleen om de auto, maar ook om wat er om de auto heen gebeurt. Rolls-Royce koppelt aan elke Coachbuild Collection een meerjarig programma vol exclusieve ervaringen.

Klanten krijgen toegang tot designstudio’s, mogen meekijken bij tests en reizen langs bijzondere locaties die passen bij het verhaal van de auto. Ondertussen worden ze uitgenodigd voor privé-evenementen op plekken waar de gemiddelde mens zelfs in hun wildste dromen nog worden geweigerd.

De eerste wordt elektrisch

Als het zoveel om ervaring gaat, is het op z'n minst opmerkelijk te noemen dat de eerste Coachbuild Collection een volledig elektrische aandrijflijn krijgt. Precies op het moment dat Juist Rolls zelf zegt dat klanten liever kiezen voor de ervaring van een V12 in het vooronder. Het lijkt erop dat de automaker extra wil benadrukken dat juist een elektromotoren bijdragen aan de optimale ervaring. Of ze hebben nog teveel van de elektrische platformen liggen, want de Spectre verkoopt voor geen meter. Maar goed. Details over de auto zelf blijven nog even geheim, de onthulling volgt in april.

Rolls-Royce doet hier eigenlijk precies wat je van ze verwacht. Nog exclusiever, nog persoonlijker en vooral: nog minder bereikbaar voor de rest van de wereld.