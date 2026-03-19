Ook Rolls-Royce krijgt stekkerbak niet verkocht, klanten willen V12

Elektrisch rijden is stil, soepel en modern. Klinkt als iets dat perfect past bij Rolls-Royce, toch? Nou… niet helemaal. Terwijl de Britten voorzichtig richting een elektrische toekomst bewegen, laten de cijfers en klanten iets heel anders zien.

SUV verkoopt, EV wankelt

Als jullie even meekijken naar de cijfers van 2025 zien we wat interessants. Rolls-Royce leverde in totaal 5.664 auto’s, een kleine daling van 0,8 procent ten opzichte van een jaar eerder. Niks aan het handje, maar onder de oppervlakte gebeurt er wel wat.

De absolute ster van de show is de Cullinan. Van die SUV werden 3.291 exemplaren verkocht, een stijging van maar liefst 27,1 procent. Daarmee is hij goed voor zo’n 58 procent van de totale verkoop. Ja, zelfs bij Rolls-Royce is de SUV gewoon de baas. Dan hebben we ook nog de oude vertrouwde Ghost, die 993 keer over de toonbank ging.

Dan komen we bij de Spectre, Rolls-Royce’ eerste volledig elektrische model. Op papier de toekomst, in de praktijk niet. In 2025 werden er 1.002 stuks verkocht, en dat is een daling van bijna 47 procent.

De magie van een V12

Dat is geen toeval. CEO Chris Brownridge zegt tegenover The Guardian dat de vraag gewoon verdeeld is: voor elke klant die een EV wil, is er eentje die dat juist niet wil. Sterker nog, veel klanten geven nog steeds de voorkeur aan een klassieke V12.

Dat klinkt misschien ouderwets, maar voor Rolls-Royce draait alles natuurlijk om beleving. Klanten kopen geen auto om efficiënt van A naar B te gaan. Ze kopen die echte Rolls-Royce ervaring, en daar hoort nog steeds een dikke, vette, grote, zijdezachte V12 bij. Of je die motor echt nodig hebt in een Rolls? Waarschijnlijk niet. Maar het idee dat hij er ligt, is voor veel kopers blijkbaar belangrijker dan de voordelen van elektrisch rijden.

Strategie op de rem

Rolls-Royce had ooit plannen om volledig elektrisch te gaan rond 2030. Die ambitie wordt nu voorzichtig afgezwakt. In plaats van een harde overstap kiest het merk voor een meer flexibele aanpak. En dat kan ook, want als low-volume fabrikant heeft Rolls-Royce iets meer speelruimte qua regelgeving. En zolang klanten blijven vragen om benzinemotoren, blijven die gewoon lekker bestaan, inclusief die iconische 6,75-liter V12.

Rolls-Royce staat hierin natuurlijk niet alleen. Merken als Bentley, Aston Martin en Lamborghini hebben hun EV-plannen recent ook maar een beetje bijgesteld. De realiteit blijkt toch iets weerbarstiger dan de ambitieuze plannen van een paar jaar geleden.