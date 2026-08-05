Ronaldo koopt hypercars alsof het sneakers zijn

Hij heeft niet alleen een waanzinnige voetbalcarriere. Hij heeft ook een waanzinnige garage. Cristiano Ronaldo deelt op sociale media wat kiekjes van zijn autocollectie.

De Portugese superster heeft een collectie waar menig autoliefhebber jaloers van wordt. Denk aan een Ferrari SP3 Daytona , Ferrari Monza SP1, Bugatti Chiron en een McLaren Speedtail. En dan hebben we het nog niet eens over de écht exotische speeltjes zoals een Bugatti Centodieci of een Mercedes-AMG One . Maar wat zou jij doen als je zo’n beetje alle speciale auto’s kan kopen die er zijn?

Van Ronaldo is bekend dat hij een puike collectie heeft. De voetballer vond het echter een leuk moment om zijn speeltjes te delen op sociale media. Op de kiekjes is een groot deel van zijn verzameling te zien. Behoorlijk indrukwekkend en de ene auto is nog bijzonderder dan de andere.

Het zijn eigenlijk meer schilderijen dan auto’s. Ronaldo rijdt nauwelijks in zijn auto’s. Dat gaf hij toe in een interview met Piers Morgan. Hou zou niet eens weten hoeveel auto’s hij precies bezit. Iets van 40 of 42, gokt hij. Of dat nou opscheppen is of eerlijkheid, het is ook wel weer grappig.

Dat is toch een andere benadering dan Verstappen. Max toert door Monaco in een ABT Audi RS Q8 en gelooft het allemaal wel. Ronaldo daarentegen verzamelt alsof hij een curator is van een exclusief automuseum.

Met vijf Ballon d’Ors, een prijzenkast waar je u tegen zegt en megadeals met merken als Nike en TAG Heuer, stroomt het geld al jaren binnen. Als hij straks echt de voetbal aan de wilgen gaat hangen heeft hij eindelijk tijd om er mee te gaan rijden. Maar of hij dat echt gaat doen? Ik denk zeker dat Ronaldo een autoliefhebber is, maar eentje van de categorie kijken in plaats van rijden. Niks mis mee, zou René van der Gijp zeggen.

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