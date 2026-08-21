LOL: Deze auto verbetert per ongeluk het ronderecord op Spa-Francorchamps

We kennen de alsmaar voortdurende wedstrijd ver plassen op de Nordschleife tussen de verschillende fabrikanten in de verschillende categorieën. Maar ook andere circuits houden bij welk model het snelste is over één rondje. Zo ook bij onze Belgische vrienden in Spa.

Een open circuitdag genaamd op het circuit was voor het Tsjechische merk Praga genoeg om wat klanten en gasten uit te nodigen voor wat rondjes over het circuit. Het idee was om samen met wat klanten wat circuitervaring op te doen in de straatlegale Bohema .

Deze auto komt dichter bij een circuitauto dan eentje voor op de weg, maar heeft dus wel gewoon kentekenplaten. De Bohema heeft onder zijn koets van koolstofvezel de 3,8-liter twinturbo-V6 uit de Nissan GT-R liggen met 710 pk en 725 Nm. Daarmee gaat ie in drie seconden naar de 100 en loopt de Praga door tot aan de 317 km/u. Leuk feitje: de allereerste Bohema-klantenauto ging naar een Nederlandse klant .

Oeps, een ronderecord

Het beste resultaat was een rondetijd van 2:21,42: pardoes ruim anderhalve seconde sneller dan het vorige record. De recordhouder was de Pagani Huayra Roadster BC die op 19 september 2020 een tijd van 2:23,081 liet noteren. Daarmee is de Praga Bohema per ongeluk, zonder voorbereidingen en op doorsnee banden, nu de snelste straatauto op het circuit van Spa-Francorchamps. “Het resultaat verbaasde zelfs het Praga-team”, lezen we.

Testcoureur en nu dus recordhouder Aleš Jirásek geeft nog wat extra context: “We waren niet op Spa om het record na te jagen. We waren er met klanten om te genieten van het rijden op een van de beste circuits ter wereld. Na een paar sessies realiseerden we ons dat de omstandigheden goed waren en besloten we om te kijken wat de Bohema kan doen.”

En de rest is geschiedenis, vooralsnog. In de video hieronder laat Praga zien hoe de rondetijd tot stand kwam. Naar eigen zeggen konden ze geen lege baan krijgen, dus rijdt de Bohema maar tussen de LMP2-auto’s. Oké, maar het merk vergeet er wel even bij te zeggen dat de Bohema toevallig even geholpen met een slipstream gedurende de hele ronde. Hoe officieel het record is, durf ik daarom niet te zeggen.

Hoelang blijft het record staan?

Het is een beetje flauw, maar je weet dat dit record niet lang standhoudt als andere, grotere merken zich ermee gaan bemoeien. Neem bijvoorbeeld de Mercedes-AMG One . Als AMG bedenkt om daarmee eens naar Spa te gaan op een mooie dag, dan vrees ik voor het record van Praga. Dus, even niemand aan Mercedes doorvertellen dat het straatlegale ronderecord voor het oprapen ligt, goed?

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