Hoe een middelmatig F1-team een memorabele kleurstelling kreeg

Liveries op raceauto's zijn al lang niet meer enkel een lappendeken van sponsoren. Vaak gaat er echt wel tijd in zitten om tot iets moois te komen. We hebben toch het gevoel dat moderne kleurstellingen niet meer zo iconisch zijn als de Martini-, Gulf- en JPS-kleurstellingen van vroegâh. Toch zijn er kleuren die met de kennis van nu, misschien zelfs ietwat onbedoeld, toch memorabel zijn geworden. We krijgen nu het verhaal te horen van een sponsor die voor een uiterst bijzondere kleurstelling zorgde.

Daarvoor moeten we terug naar 2017. Het team in kwestie is Force India, een Indiaas raceteam (goh) dat sinds 2008 actief is in de F1. Zoals dat vaker gaat in de F1 was het geen gloednieuw team maar een dure overname van een reeds bestaand team, in dit geval het ietwat gefaalde Spyker. Ondanks een basis in het VK zoals zo veel teams, werd de naam gekozen vanwege Vijay Mallya, de Indiase zakenman grotendeels verantwoordelijk voor de overname.

De livery van het eerste jaar van Force India op de VJM01 bestond uit een witte achtergrond met rode en gouden accenten. Om de uitstraling meer te associëren met India, was de VJM02 uit 2009 voorzien van de kleuren van de Indiase vlag op een witte achtergrond. Die stijl ontwikkelde zich over de jaren.

In 2014 was er nog wel sprake van deze kleuren, maar dan op een zwarte achtergrond. Vanaf 2015 tot en met 2016 werd het groene achterwege gelaten voor zwart met zilver en oranje accenten. En toen kwam 2017.

De kleur der kleuren

Eerst even terug naar 2009. Voor het tweede jaar van Force India in de Formule 1 werd Otmar Szafnauer binnengehaald als teambaas. Deze Roemeens-Amerikaanse ingenieur doet vast nog wel een belletje rinkelen. Hij wordt veelal gezien als de persoon die de prestaties van Force India flink opkrikte gedurende de jaren. Hij is ook degene die vrienden werd met Toto Wolff om de Mercedes-aandrijflijn te mogen gebruiken voor de auto's van Force India. Szafnauer was betrokken bij Force India van 2009 tot en met 2022 en is ook verantwoordelijk voor de livery waar we het over moeten hebben. Szafnauer doet er namelijk een boekje over open in de High Performance Racing-podcast.

In 2017 werd de hele huisstijl van Force India namelijk roze. Een enorme stijlbreuk, niet alleen voor het team. Roze is toch een beetje een 'foute' kleur, het ligt er net iets te dik erbovenop. Behalve een Pink Pig van Porsche en vooruit, Roxy van AO Racing, zijn er niet veel iconische liveries met roze erin verwerkt. De roze rebrand van Force India is allemaal met dank aan een sponsordeal van Otmar Szafnauer en de grap is: die sponsor had eigenlijk met Mercedes in zee willen gaan.

Het betreft natuurlijk BWT of Best Water Technology. Een merk dat zich inzet voor water, maar niet het water dat je in een flesje bij de supermarkt koopt. Nee, water in zijn wetenschappelijke vorm. Filteren, destilleren, puur water produceren en bijvoorbeeld technologie voor waterstofcellen. De CEO van BWT had een eureka-momentje tijdens een watertechnologiebeurs. Vanwege de blauwe kleur die we associëren met helder water, heeft vrijwel elk watermerk een blauwe huisstijl. BWT ging hier haaks op staan door voor roze te kiezen, gewoon om boven het maaiveld uit te steken.

Gezien het geld dat sponsoren kunnen bieden in de Formule 1, was het BWT die aanklopte om te sponsoren. Dat gebeurde initieel bij Mercedes, maar gezien de wens om het roze BWT-logo prominent in beeld te brengen had Mercedes c.q. Toto Wolff er geen oren naar. "We zijn de Silver Arrows, niet de Pink Arrows", zou Wolff gezegd hebben. Maar de Oostenrijkse teambaas en eigenaar is de minste niet en vertelde BWT om contact op te nemen met Szafnauer. Gezien de kansen om BWT als hoofdsponsor en diens geld binnen te halen, accepteerde Szafnauer het contract met BWT.

Stijlbreuk

En toen kwam het moeilijke gedeelte: aan Vijay Mallya, de Indiase teambaas, uitleggen dat je de hele Indiase huisstijl eraf haalt om voor roze te kiezen. Dan moet de zak geld die BWT er tegenover stelt wel heel groot zijn en de grap was: met nog twee weken te gaan tot de eerste onthulling was de deal eigenlijk nog steeds niet 100 procent rond. Szafnauer vond het wel spannend om een roze auto voor te leggen aan Mallya terwijl BWT nog over de brug moest komen met de betaling. Maar dat ging goed, en zo startte een periode van roze auto's voor Force India. Ook toen het team overging naar Racing Point Force India (en later Racing Point) bleef de roze kleur tot en met 2020. Daarna nam Lawrence Stroll een groter deel van het team over om het team door te laten gaan als Aston Martin, hetgeen nog steeds actueel is.

Merkwaardige scènes rondom de roze Force India's kwamen in eerste instantie vanwege de term 'Roze Mercedes'. Racing Point en indirect Otmar Szafnauer werden ervan beticht dat de RP20 uit 2020 zo goed als identiek was aan de auto waarmee Mercedes in 2019 de titel haalde. Meerdere teams klaagden hierover, want elementen van andere teams kopiëren is zonder meer verboden. Het té identiek zijn van de achterste brake ducts specifiek leverde een penalty op en kostte het team 15 punten. Toch hoefde Racing Point de 'verboden' gekopieerde designelementen niet te verwijderen, als ze maar ervan leerden dat het voor 2021 anders moest.

Op een positievere manier merkwaardig was het einde van het seizoen van 2020. Dit door Covid volledig opgeschudde seizoen kwam met een bijzondere race tot zijn einde. Op een alternatieve lay-out van het Sakhir-circuit in Bahrein kampten de favorieten allemaal met problemen. Lewis Hamilton had Covid en kon niet meedoen; George Russell nam zijn plekje in. Een crash in bocht één haalde Max Verstappen en Charles Leclerc uit de race. Valtteri Bottas voor Mercedes reed een prima race, maar Mercedes had een mispeer bij de pitsstrategie, wat zowel Bottas als Russell de race kostte. Sergio Pérez, toen één van de Racing Point-coureurs in het roze, werd er ook uitgetikt bij de crash, maar kon na een bandenwissel doorracen en beleefde een comeback van jewelste. Het leverde de enige winst van Racing Point op en zelfs de eerste winst van elke evolutie van het team sinds 2003. Hoe de roze bolide van Pérez zich door al het onheil van Sakhir manoeuvreerde is met recht legendarisch. Het heeft ook meegeholpen aan de keuze om Pérez als teamgenoot naast Max bij Red Bull te zetten vanaf 2021.

BWT in F1

Afijn, roze in de Formule 1 is dus weer helemaal normaal en dat allemaal vanwege BWT. Tijdens de transfer van Otmar Szafnauer naar Alpine in 2022 nam het Franse team ook BWT aan als sponsor, maar dan wel in combinatie met de blauwe huiskleur van Alpine. Nog steeds vrij roze, maar veel minder prominent.

En zo is de roze kleur van BWT nog steeds in het oog springend, zelfs in 2026. Hoe een simpele sponsorkleur zo veel impact kan hebben op een heel raceteam, het blijft bijzonder. Szafnauer en BWT lijken verbonden te zijn met elkaar, dus zo lang de ingenieur bij Alpine blijft, lijkt het erop dat BWT ook blijft.

Wat ons betreft zijn de roze kleuren, die dus eigenlijk niet voor Force India bedoeld waren, onbedoeld iconisch geworden. Bij roze en racing denk je nu niet alleen aan de Pink Pig van Porsche, maar ook aan een anders vrij middelmatig F1-team. Laat ons echter vooral weten of we er helemaal naast zitten en de roze auto's een blamage waren en zijn voor de sport, en/of welke F1-kleurstelling wél iconisch is. We horen het graag!

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