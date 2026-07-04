Roze koplamp? Dit is er aan de hand

Automerken zijn tegenwoordig zo druk bezig met het alsmaar ingewikkelder maken van koplampen dat je er bijna hoofdpijn van krijgt. Zie je echter een auto met roze voorverlichting of heeft jouw auto ineens één of meerdere roze koplampen? Dan is er wat anders aan de hand. Je koplamp begint er dan namelijk de brui aan te geven.

Volgens officiële diagnoses van de ADAC is een roze verkleuring hét symptoom van een versleten xenonlamp. Maar wat gebeurt er nu precies onder de motorkap en wat moet je doen?

De boosdoener

Om te begrijpen waarom een lamp roze wordt, moet je weten hoe xenonverlichting werkt. In tegenstelling tot een traditionele halogeenlamp heeft een xenonlamp geen gloeidraad. Het licht wordt opgewekt door een elektrische boog (een soort gecontroleerde mini-bliksem) te creëren tussen twee elektroden in een glazen kwartsbuis. Deze buis is gevuld met xenongas en specifieke metaalzouten.

Naarmate de lamp ouder wordt en duizenden branduren achter de rug heeft, slijten de elektroden langzaam weg. Daardoor wordt de afstand groter en verandert de spanning in de lamp. Daarnaast verbranden de metaalzouten waardoor de chemische samenstelling verandert.

Wanneer de lamp het einde van zijn levensduur bereikt, zorgt de veranderde spanning in combinatie met de degradatie van de gassen ervoor dat de kleurtemperatuur verschuift. Het heldere, witte of blauwachtige licht maakt plaats voor een doffe, roze tot paarse gloed. Vaak gaat de lamp kort daarna ook flikkeren of valt hij na een paar minuten branden helemaal uit.

Is een roze xenonlamp schadelijk?

Voor de auto zelf kan het in de basis weinig kwaad. De langzaam stervende lamp heeft een afwijkende weerstand. Daardoor moet de ballast (het voorschakelapparaat dat de hoge spanning regelt) extreem hard werken om de lamp brandend te houden. Blijf je te lang doorrijden met een roze lamp, dan kan de ballast oververhit raken en doorbranden. En zo’n ballast is niet zo goedkoop als een los lampje.

Tevens is het niet goed voor de verkeersveiligheid. De gezellig kleurende lamp levert een fractie van de normale lichtopbrengst, wat slecht is voor je zicht in het donker, maar ook voor de zichtbaarheid van jouw auto voor anderen. Bovendien is rijden met een afwijkende kleur koplamp simpelweg verboden voor de APK; de verlichting aan de voorzijde van een auto moet in Nederland wit of geel uitstralen.

Wat moet je doen als je koplamp roze is?

Er zit eigenlijk maar één ding op: zodra je het ziet, moet je de lamp laten vervangen. Heb je maar één roze koplamp? Vervang dan toch ook maar de goedwerkende lamp. Xenonlampen verliezen gedurende hun leven heel geleidelijk hun felheid en kleur. Heb je een mix van een jonge en een oude lamp, dan rij je binnen de kortste keren met twee verschillende kleuren voorverlichting rond.

Ga je zelf sleutelen? Zorg dan dat de auto volledig van het contact af is en de verlichting al een tijd uit staat. Het voorschakelapparaat van de lampen heeft bij het opstarten een piekspanning van 25.000 volt. Dat wil je niet door je lichaam laten gaan. Over je lichaam gesproken: raak de lamp nooit met je blote vingers aan. Het vet van je huid verbrandt zodra de lamp heet wordt, wat leidt tot vroegtijdig einde van je gloednieuwe lamp waardoor je weer vooraan kunt beginnen.

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