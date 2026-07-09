Duitse tuningslegende bouwt compleet nieuwe motor met 1.000 pk

Het is 2026, dus dan gaan we het hebben over EV’s en zuinige verbrandingsmotoren met vijftig katalysatoren. Toch? Fout! Ruf onthult een gloednieuwe boxer achtcilinder. De eerste keer dat ze zich wagen aan acht cilinders in vorm van een boxer.

Op het Goodwood Festival of Speed heeft de Duitse fabrikant het doek van de zogeheten B8 getrokken. Een 4,8-liter twin-turbo boxer met dus acht cilinders. Wanneer was de laatste keer dat jij zo’n type motor zag? Precies.

De motor is intern ontwikkeld en wordt voorlopig nog aangeduid als ‘Erprober’, oftewel tester. Deze motor ligt dus niet volgende week achterin je Porsche. Zoals altijd bij Ruf begint alles met eindeloos testen, sleutelen en kilometers maken voordat de buitenwereld überhaupt iets mag zien.

Het Duitse merk test de motor in de CTR3, al is die stiekem met 100 millimeter opgerekt om ruimte te maken voor het nieuwe blok. Subtiel is anders, maar daar gaat het in dit stadium toch niet om. Dat mooie komt later wel.

Handbak

De cijfers liegen er niet om: meer dan 1.000 pk en 1.000 Nm. Dat gaat via een handgeschakelde zesbak naar de achterwielen. Geen neppe Ferrari-DCT onzin. In plaats daarvan een echte, ouderwetse handbak. Best knap om dat te combineren met zo achterlijk veel koppel. Daarover gesproken. De motor moet niet alleen absurd presteren, maar ook betrouwbaar en bruikbaar zijn.

Goodwood, de speeltuin

Tijdens Goodwood krijgt de B8 meteen de kans om zich te laten horen. Letterlijk. De auto doet mee aan de Supercar Run. Twee keer per dag knallen ze die heuvel op, puur om de wereld kennis te laten maken met het geluid van een boxer achtcilinder met turbo’s. Testen voor het gezicht van het publiek.

Qua uiterlijk krijgt de test-CTR3 een speciale livery, met een duidelijke knipoog naar de CTR Yellowbird. Blossom Yellow is terug, gecombineerd met graphics die de vorm van een ‘8’ uitbeelden. Lekker symbolisch, maar wel leuk gedaan.

Kortom, geef je oren goed de kost als Ruf deze aangepaste CTR3 de heuvel opknalt. Acht cilinders in vorm van een boxer is uniek. Dat belooft ook een unieke soundtrack!

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