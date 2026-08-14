Porsche-tuner onthult eerbetoon aan icoon, maar mist één ding

Of je het nou kent van de tijd dat Porsche in racespellen exclusief was voor Need for Speed of omdat je geobsedeerd was door snelle Porsches: je kent RUF vast. Denk eens aan een willekeurige RUF. Geef toe: jij dacht aan de Yellowbird. Dat eerde RUF al perfect middels de CTR Anniversary, maar nu komt de tuner met nog een hommage aan de Yellowbird. Dit keer iets indirecter, want als je iets geels eert valt er wel gelijk wat op.

De knipoog naar de RUF CTR "Yellowbird" zit bij de RUF EHRA ietsje beter verborgen. Wat maakte de Yellowbird zo bijzonder? Het was het prototype voor de RUF CTR, een flink aangepakte 911 (964) Turbo. Dit prototype pakte in 1987 de hoogste topsnelheid voor een productieauto neerzette. 211 mijlen per uur of 340 kilometer per uur, welteverstaan. De optisch relatief subtiel aangepakte 911 werd daarmee iconisch voor een relatief kleine speler als RUF.

Om het linkje naar de Yellowbird te begrijpen, moet je weten waar RUF in 1987 dat record reed. Dat gebeurde op de wellicht niet onbekende vliegbasis Ehra-Lessien nabij Wolfsburg. Een mooie plek om het te doen vanwege een recht stuk van 8,7 kilometer. Ehra-Lessien zal dan ook bekender voorkomen in de context van Volkswagen, die aldaar alle records zette voor de verschillende Bugatti-modellen.

Afijn, RUF neemt mee naar Monterey Car Week, de RUF EHRA. Dat is qua vermogen niet eens de auto die de CTR Anniversary aftroeft. Waar die 710 pk heeft, houdt de EHRA het op 650 stuks. Met 900 Nm, een sprinttijd naar 100 in 3,3 seconden vanwege AWD en een handbak, is er echter voldoende leuks te melden over de nieuweling. Met een leuke knipoog: de top van de EHRA ligt op 211 mijlen per uur, net als de Yellowbird. Nog een linkje naar zijn voorganger dus. Het leeggewicht van 1.325 kg is te danken aan een koolstofvezel monocoque met koolstofvezel koetswerk.

In de nieuwe stijl van RUF is het sowieso bijzonder dat je een soort moderne interpretatie krijgt van de goede oude 964. De EHRA houdt het iets subtieler met zijn grijze lak en geen whale tail-achterspoiler, enkel een beweegbaar gedeelte van het luchtrooster. Anders krijg je gewoon het silhouet van een spoilerloze 964. Het is een bijzondere stijl die niet enkel lovers kent, maar het werkt wel.

Binnenin heeft RUF de EHRA bekleedt met beige leder, om ook hier de originele cabine van de 964 naar het heden te brengen. Lekker simpel, lekker klassiek, maar toch modern ogend. Ook een leuke touch is het Pasha-motief op de stoelen, één van de bekende motiefjes van het Duitse merk.

Zoals gezegd neemt RUF de EHRA mee naar Monterey Car Week, samen met een paar versies van eerdere modellen die gemaakt zijn voor klanten. Ook de EHRA zal lekker exclusief blijven en in opdracht van klanten gebouwd worden.

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