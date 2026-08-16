"Porsche neemt deze partner over", partner ontkent geruchten

Als je Alpina een BMW-tuner noemde, ben je een beetje te oneerbiedig. Ja, het lijkt erg op elkaar, maar Alpina doet bijzonder veel aan een basis-BMW om er een eigen product van te maken. Tegenwoordig valt Alpina wel onder BMW als een vierde merk in de line-up, terwijl de essentie van Alpina doorgaat als het merk Bovensiepen. Bij Porsche heb je meerdere partijen die volgens dezelfde logica als Porsche-partner optreden. Er wordt beweerd dat Porsche aast op één van die partners als zustermerk. Is dat wel zo?

We hebben het dan over RUF. Het in 1939 opgerichte bedrijf door Alois Ruf senior. Het was Alois Ruf junior die vanaf de jaren '60 als sportautofanaat een fascinatie kreeg voor Porsche. Dat zorgde ervoor dat RUF vanaf de jaren '70 begon met 911's ombouwen. Het had een Alpina-achtige insteek: ook al is de basis nog duidelijk een Porsche 911, de aanpassingen van RUF waren flink. Tot een punt dat RUF ze een eigen naam gaf en er een eigen product van maakte. Dit is geen getunede Porsche, maar zijn eigen ding.

RUF

Voor één van de manieren waarop RUF populariteit vergaarde is die splitsing tussen het merk en Porsche een goede zet geweest. Gameontwikkelaar EA had voor Need for Speed de exclusieve rechten om Porsche te gebruiken en andere partijen moesten er flink geld voor neerleggen. Of je ging met RUF in zee voor de licentierechten, dan kreeg je auto's die erg leken op Porsches onder de naam RUF. Tegenwoordig is Porsche weer goed gerepresenteerd in de meeste spellen en is die rol van RUF afgenomen, maar het zorgt ervoor dat de naam op zijn minst een belletje doet rinkelen bij velen.

Onderschat echter ook niet wat RUF bouwt qua auto's. De aangepaste 911's uit de jaren '80 zijn het meest iconisch, waaronder de CTR 'Yellowbird' die met een top van 340 km/u de snelste auto ter wereld was in 1987. Het bedrijf wist eigenlijk altijd een 911 op te voeren naar iets extreems. Waaronder de CTR3, wat ondanks een Porsche-basis een soort eigen supercar is geworden.

Tegenwoordig is die markt flink afgenomen en richt RUF zich op een soort restomods. De essentie van de originele 964 met een moderne insteek, waaronder een hommage aan de Yellowbird. Maar ook een interpretatie van een 964 Dakar in de vorm van de Rodeo. Het is zo'n bedrijf wat nooit voor grote verkoopcijfers gaat zorgen, maar gewoon lekker mee blijft doen en bovendien nog steeds gesteund wordt door Porsche. Nog steeds is Alois Ruf Jr. de grote baas van het bedrijf.

Overname Porsche

Rond dezelfde tijd als het presenteren van het nieuws tijdens Monterey Car Week, zoals de RUF EHRA, kwam er ineens een bijzonder rapport bovendrijven. Het Duitse WirtschaftsWoche verneemt uit anonieme bronnen dat Porsche erop uit is om RUF over te nemen. Het idee zou zijn dat RUF eigenlijk blijft doen wat ze doen, dus flink aangepakte 911's bouwen. Maar dan niet als zelfstandig bedrijf, maar onder het regime van Porsche.

Extra bijzonder is dat RUF eigenlijk tweede keus is. Porsche zou origineel hun zinnen hebben gezet op het Californische Singer voor exact dit doeleind. Singer weigerde echter vriendelijk en dus moest Porsche een andere keuze overwegen. Toen kwam RUF bovendrijven. Niet alleen is de relatie tussen Wolfgang Porsche en Alois Ruf Jr. eentje die al jaren sterk is, ook zou Ruf Jr. openstaan voor een goed bod. De bronnen menen dat de onderhandelingen in een gevorderd stadium zitten en het nieuws van de overname elk moment kan verschijnen.

"Onzin"

Carscoops peutert echter los bij RUF dat een overname door Porsche onzin is. RUF is er niet op uit om verkocht te worden en er zijn geen plannen voor Porsche om RUF over te nemen. Het merk wil autonoom blijven en Porsche vooral blijven zien als een goede partner, zonder dat de twee volledig afhankelijk van elkaar worden. Goed, dit zou je ook zeggen als er wél onderhandelingen waren, maar waar de bronnen van WiWo hun info vandaan halen is niet bekend.

Er komt dus geen BMW-Alpina-constructie tussen Porsche en RUF, als we het bedrijf mogen geloven. Op zich is dat een mooie kans voor een merk als RUF, maar tegelijkertijd is er ook geen reden voor. Ondanks hun vrij beperkte productiecijfers lijkt RUF niet in zwaar weer te verkeren.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Nieuws