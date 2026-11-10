Rusland heeft een wel heel bijzonder plan met gestolen auto's

Een auto stelen is één ding, maar er daarna nog een beetje normaal mee kunnen rondrijden is een tweede. Maar voor dat laatste probleem heeft Rusland een oplossing bedacht. En die is, laten we zeggen, nogal opmerkelijk. Zeker als je auto ergens in Europa van je oprit wordt gejat.

De Russische Staatsdoema is bezig met een wetsvoorstel waarmee het ministerie van Binnenlandse Zaken een aantal speciale regels in kan voeren wat betreft het registeren van voertuigen die internationaal worden gezocht. Gestolen auto's dus. Het gaat vooral om auto's die als gestolen geregistreerd staan in landen die Rusland ziet als 'onvriendelijk'. Dat zijn onder meer EU-lidstaten maar ook de VS, Canada, Japan en Australië.

Auto's met een internationaal opsporingssignaal kunnen op dit moment niet in Rusland worden geregistreerd, en dat levert volgens het Russische ministerie problemen op. Dat komt volgens Rusland omdat landen die de auto's zoeken om informatie wordt gevraagd en daar krijgen de Russen gek genoeg geen antwoord op. Om die reden blijven allerlei auto's dus jarenlang ongebruikt staan. Dat is natuurlijk zonde.

Er zijn sinds 2022 volgens het ministerie zo'n 1.500 internationaal gezochte voertuigen in Rusland gevonden. En met die nieuwe regels moet het mogelijk zijn om die onder bepaalde voorwaarden toch te kunnen registreren.

Makkelijk voor de autodieven?

En hoe vreemd dit allemaal eigenlijk klinkt, lijkt dit plan in Rusland in ieder geval op steun te kunnen rekenen. De transportcommissie van de Staatsdoema adviseert om het wetsvoorstel in eerste lezing goed te keuren. Vandaag, 10 november dus, volgt de stemming in de plenaire vergadering. Als het voorstel wordt aangenomen duurt het nog 365 dagen voordat de regels ook daadwerkelijk in werking treden.

Wat wel een beetje opvalt is dat de commissie vindt dat de hele regeling vooral nodig is voor voertuigen uit Oekraïne. Maar daarnaast zou de wet veel meer bereik hebben en dus ook auto's uit de Europese Unie kunnen raken.

Dat dit plan nogal vreemd klinkt is ook niet zo gek. Volgens cijfers van The Moscow Times en United24 registreerde Interpol tussen februari 2024 en juli 2026 maar liefst 4.798 opsporingsmeldingen voor auto's die in Canada waren gestolen en vervolgens in Rusland weer opdoken. Ook bij de politie zijn ze bepaald niet blij met de Russische plannen. Als gestolen auto's straks zomaar een kenteken kunnen krijgen in Rusland wordt het allemaal wel heel makkelijk voor de autodieven.

Dat de auto een kenteken krijgt in Rusland betekent natuurlijk niet dat de auto dan opeens niet meer gestolen is. Maar als dit hele wetsvoorstel doorgaat wordt het voor autodieven wel een stuk makkelijker om een auto te jatten en in die in Rusland een tweede leven te geven.

Via: Auto Motor und Sport

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