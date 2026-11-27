George Russell blikt terug op zijn aanval en afgang in de media tegenover Max Verstappen. De Britse Mercedes-coureur voelde in Las Vegas nog de noodzaak om Verstappen neer te zetten als verwaande koning die aangepakt moest worden. Nu, op de vooravond van de GP van Qatar, blikt Russell terug op zijn gevecht naast de baan met Max Verstappen.

Waar ging het ook alweer over? Na de derde vrije training voelde Russell de noodzaak om een momentje met Verstappen uit te lichten. Verstappen blokte zijn tegenstander opzichtig waarvoor Verstappen later een terechte waarschuwing kreeg. Russell vond het een goed moment om Verstappen aan te vallen. Hij vond dat iemand de viervoudig wereldkampioen eens flink de waarheid moest vertellen. Verstappen won vervolgens de race in Las Vegas terwijl Russell in de muur belandde. De racewinnaar ging er nog eens overheen door te zeggen dat Russell ver onder zijn niveau zit en hij erg blij was toen hij Russell van de baan zag vliegen.

We kunnen wel stellen dat Russell op zijn plek is gezet. F1-experts, maar ook andere coureurs schaarden zich in kamp-Verstappen. Zo zei Lando Norris gisteren nog in Qatar: "Je kunt het praten op de baan doen of je kunt praten tegenover de camera. Normaal gesproken helpt het als je het op het circuit ook waarmaakt. Dat is uiteindelijk waar het om draait'', verwijzend naar Russell.

Russell vond Verstappen-opmerking vermakelijk

Hoe kijkt de arme Britse F1-coureur die iedereen tegen zich heeft terug op het raceweekend in Las Vegas? Nou, op best verrassende wijze. Russel begint door te zeggen dat hij er niet veel over kwijt wil, om er vervolgens lang over door te gaan. Russell: ''Het was best vermakelijk, sommige opmerkingen na de race. Uiteindelijk reed hij een geweldige race en won hem, dus hij kan zeggen wat hij wil en ik moet gewoon verder.''

Zijn standpunt verandert niet na Verstappens reactie: ''Uiteindelijk blijf ik bij wat ik heb gezegd na de vrije training, maar hij was degene die de race won. Ik niet en ik weet zeker dat hij erom gelachen heeft en dat is best vermakelijk. Dus ja, van mijn kant; een nieuw raceweekend om te proberen op het rijden te focussen en verder te gaan.'' Russell zei ook nog dat hij geen ''woordenoorlog naast de baan'' wil en dat hij respect heeft voor Verstappen. Hij prijst Verstappen ''enorm voor zijn rijtalent en alles dat hij op de baan heeft bereikt, en dat is het wel''.

Over de vete naast de baan die hij zelf op gang heeft gebracht, zegt Russell: "Het is allemaal te voorkomen en het is allemaal een beetje onnodig. Het is niet iets dat ik wil voortzetten. Ik wil geen slechte banden met mensen, dat is niet het type persoon dat ik ben." Humor: eerst iemand arrogant noemen waartegen eens iemand moet opstaan en vervolgens zeggen dat het allemaal onnodig is.

Russell reageert op aantijging Will Buxton

Opendeurenintrapper Will Buxton haalde nog op eigen wijze uit naar Russell. Volgens de ex-F1-journalist en inmiddels Indycar-volger vroeg Russell hem om vragen te stellen over Verstappen na de GP van Abu Dhabi 2025 zodat de coureur kon uithalen naar zijn concurrent. Russell herinnert zich dat voorval wat anders: "Ik herinner me dat ik een paar jaar geleden in Abu Dhabi een open gesprek had met Ted Kravitz en Will Buxton over de hele situatie. Ik zei: 'Stel me die vraag dan gewoon voor de camera, in plaats van dat we het gesprek buiten de camera om voeren. Dus stelden ze me die vraag voor de camera, waarna ze weggingen en de waarheid een iets andere draai gaven. Dan vind ik dit toch een beetje brutaal. Het is wel de waarheid, maar niet zoals het in werkelijkheid was. Zoals ik al zei, is dat voor mij persoonlijk een les."