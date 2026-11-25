Laten we zeggen dat George Russell niet helemaal weet waar hij mee bezig is. Zelfs al lijken alle bewijsstukken te wijzen op volledige zelfdestructie met voorbedachte rade, heeft Russell blijkbaar geen idee van wat hij aan het doen is. Hij zit zover in de deceptie dat hij tijdens de GP van Las Vegas over de boordradio voorstelde om samen te werken met Verstappen om de race te kunnen winnen.

Als je nu een rondje over het internet doet, dan valt je waarschijnlijk op dat George Russell door iedereen uitgekotst wordt behalve zijn eigen team en hopelijk z'n verloofde. De man lokt zelf opnieuw een ruzie met Max Verstappen uit waarvan hij toch zou moeten weten dat het onmogelijk is te winnen van de stoïcijnse Nederlander. Vervolgens zet ie nog een standje bij om zijn toch al zwakke punt te verduidelijken, om vervolgens tijdens de race de hulp van de pestkop van de grid te vragen. Een bord voor je kop hebben is dan nog uiterst vriendelijk uitgedrukt.

Samen kunnen we winnen

Maar blijkbaar heeft Russell geen enkele sociale voelspriet en heeft hij een afkeer van alles wat met media te maken heeft, want de Brit bedacht dat het tijdens de GP van Las Vegas een goed idee was om de hulp van Max Verstappen in te schakelen. Volgens Auto Motor und Sport zou de Mercedes-coureur namelijk via de boordradio hebben aangegeven om Verstappen een slipstream aan te bieden, als de Limburger hetzelfde trucje ook bij hemzelf zou doen. Daarmee zouden ze al yo-yo-end weg kunnen rijden van de rest van de yo-yo-ers.

Mocht Verstappen akkoord gaan met het geheime voorstel, dan was dat wel onder de conditie dat er niet op het laatste moment nog verdedigd zou worden. Het wegrijden moest wel uitmonden in een eerlijk gevecht tot de eindstreep.

Radiostilte

Dat we nu pas horen van het ietwat misplaatste voorstel, komt doordat het nooit uitgezonden is, beweert Auto Motor und Sport. Zelfs race-engineer Marcus Dudley zou er niet over te spreken zijn geweest, aangezien die er niet eens op gereageerd zou hebben. De combinatie van het niet uitzenden van het bericht en de radiostilte van zijn teamgenoten betekende ook dat Russells plan om weg te rijden bij de rest nooit bij Verstappen is aangekomen. De Nederlander wist dus letterlijk van niets en kon zich enkel vermaken met het moment dat Russell de muur in reed.